Una tubería congelada ha provocado molestia e indignación entre varias familias hispanas de Lawrenceville, Georgia, quienes tras una semana viviendo entre platos sucios, malos olores y sin poder cocinar, la única solución que le brindan los administradores del edificio donde habitan es “esperar a que salga el sol”.

Todo ocurrió luego de que una bomba de agua contra incendios explotara por las bajas temperaturas en el edificio 800 del complejo habitacional, lo que hizo que llegaran los bomberos locales y ordenaran el corte inmediato del agua, según dijeron trabajadores administrativos del edificio quienes rechazaron dar declaraciones en cámara a MundoHispánico.

Sin embargo, los administradores confirmaron fuera de cámara que ofrecieron como posible solución el “esperar a que subieran las temperaturas y se descongelaran las tuberías”.

“Esta situación es una burla,” expresó molesto Jorge Juárez, un inmigrante que vive en el complejo habitacional Herrington Mill desde hace cuatro años. Juárez resalta que con él vive un bebé quien fue trasladado a otro lugar mientras se solventa el problema.

Juárez ha presentado varias quejas con los administradores del complejo, pero no dan solución e insisten en que “esperen a que salga el sol”.

Su vecina, Ana de Vidu, dice que todo se trata de una “burla”. A ella le dijeron que ya estaban solucionando el problema. Sin embargo, le colocaron un calentador portátil casero para tratar de descongelar la tubería, el cual conectaron desde su casa, lo que ella cataloga como una falta de respeto.

“Mi hijo es plomero y me dice que eso si tiene solución, pero a ellos no les importa, tiene que vivir uno en esta peste porque no ayudan ni con un camión de agua”, enfatiza de Vidu.

Contactamos al departamento de Bomberos del Condado de Gwinnett en Georgia. Su portavoz, Blanca Lewis, dijo a MundoHispánico que la supresión del agua en el edificio solo se solicitó de manera preventiva mientras se reparaba la bomba de agua contra incendio.

A pesar que este martes las temperaturas en Georgia se elevaron por encima de los 60 grados Fahrenheit, y el sol salió, los vecinos continúan sin agua ni solución.