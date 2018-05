La falta de un seguro médico hace que muchos hispanos en Georgia no acudan a hacerse exámenes rutinarios de salud, al igual que tomar las medidas pertinentes de bienestar. Por ello las ferias de salud se han convertido en un recurso importante para recibir servicios preventivos o de tratamiento.

Como todos los años, la Asociación Latinoamericana (LAA) celebra su Hispanic Health Expo, un evento en donde reúnen a más de 50 proveedores de salud con el fin de proveer atención preventiva a aquellas familias que no tienen acceso a servicios de salud.

“La mitad de los hispanos en Georgia no tienen acceso a seguro de salud y los niños de cero a 18 que tienen ciudadanía y que pueden tener acceso a un seguro de salud no lo hacen por falta de información o por falta de acceso a los servicios, entonces es una manera también de educar a la comunidad sobre dónde están los servicios de salud y una manera también de ayudarles a prevenir situaciones de salud crónica y acceder a recursos en general”, explicó Cynthia Román, gerente del Departamento de Servicios de Familia en la LAA.

La feria de salud de la LAA se llevará a cabo el 12 de junio de 9 a.m. a 3 p.m. en las instalaciones de la LAA en Atlanta.

TE PUEDE INTERESAR: Una epidemia que está acabando con las vidas de más latinos cada año (VIDEO)

Román dijo que durante el evento ofrecerán servicios tales como pruebas de glucosa, de alta presión , colesterol, VIH y hepatitis CN. Además, contarán con una unidad de mamografías.

El evento, además de poder ser un medio para identificar cualquier problema de salud, busca conectar a los participantes con tratamiento, de requerirlo. La puertorriqueña explicó que el año pasado una de las participantes de la feria recibió un diagnóstico de salud que la dirigió a servicios que necesitaba con carácter de urgencia.

“Nosotros aquí tenemos un grupo para sobrevivientes de cáncer y una de las personas nos informó que el año pasado ella vino a la feria de salud, y a través de uno de nuestros colaboradores la pudo guiar para que ella se hiciera una mamografía y para que ella pudiera recibir un servicio a través de la mamografía. Y ella descubrió que tenía cáncer y ahora mismo ella sigue en tratamiento con el Northside Hospital”, sostuvo Román.

La gerente instó a la comunidad a no perder la oportunidad de identificar cualquier situación de salud a tiempo.

“Muchas personas no han ido a un médico, no tienen un expediente médico, no saben cómo acceder a esos servicios de salud, no saben que existen clínicas de salud comunitaria para familias de bajos ingresos, que hay servicios de salud mental, servicios dentales para personas adultas. Todos esos servicios que ofrecen todas esas clínicas y todos estos colaboradores que nosotros tenemos van a estar disponibles ese día para que la gente se informe y puedan llegar a ellos”, sostuvo Román.

Hispanic Health Expo

Fecha: 2 de junio de 2018

Hora: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Lugar: LAA en Atlanta- 2750 Butord Highway Atlanta, GA 30324

Costo: Gratis