Varias personas han resultado heridas en un tiroteo que se reporta en el estacionamiento de un centro comercial de Atlanta, Georgia, según la policía.

De acuerdo con WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, el incidente ha ocurrido cerca de un Kroger, en Wesley Chapel Road, en el condado de DeKalb.

#BREAKING UPDATE: A large part of the parking lot in front of Kroger is blocked after multiple people were shot. @RElliotWSB headed to the scene. LIVE coverage NOW on Channel 2: https://t.co/AoImpCyErC pic.twitter.com/HugcBk9opv

— WSB-TV (@wsbtv) June 15, 2018