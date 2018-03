************3:17P.M. Actualización****************

Las autoridades de la ciudad de Atlanta (Georgia) informaron que The World of Coca-Cola reabrirá sus puertas esta tarde luego de que las autoridades dieran el visto bueno tras la amenaza de bomba que se registró en el espacio turístico temprano.

“Buscando la precaución, evacuamos la instalación mientras las agencias encargadas de hacer cumplir la ley investigaron la validez de los reclamos”, dijo World of Coca-Cola mediante un comunicado.

“Las agencias de aplicación de la ley han registrado el lugar, y World of Coca-Cola está en proceso de reabrir sus puertas a los invitados”.

Anteriormente:

Las autoridades de la ciudad de Atlanta (Georgia) se encuentran investigando un amenaza de bomba que se acaba de producir en el World of Coca-Cola y han cerrado el museo por el resto del día.

La unidad canina de la policía de Atlanta están registrando el edificio ubicado en Baker Street, dijo la portavoz de la policía, Lisa Bender.

De acuerdo con The Atlanta Journal-Constitution, periódico hermano de MundoHispánico, las instalaciones ha sido evacuadas y los visitantes que se encontraban en el edificio han sido trasladados al otro lado de la calle, cerca del Parque Olímpico Centennial.

