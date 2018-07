ÚLTIMA HORA: Muere otro inmigrante en manos de ICE

Un inmigrante hispano que estaba en manos de Inmigración murió en las últimas horas, confirmaron hoy autoridades mexicanas a MundoHispánico.

El fallecimiento se produjo ayer justo antes de ser deportado, dijeron sus familiares a este medio.

Se trata de Efraín Romero de la Rosa, de 40 años y oriundo de Puebla, México, que se encontraba detenido en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, la segunda mayor cárcel de inmigración de Estados Unidos.

El fallecido se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde hacía cuatro meses, cuando fue capturado por la policía de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, luego de causar un accidente y abandonar la escena.

Isaí Romero, hermano de la víctima, contó en exclusiva a MundoHispánico que Efraín llegó al país en el año 2000 y que sufría de un problema de salud (bipolaridad).

“Hacía muchos años que tenía esa condición y tenía que tomar medicamentos… Creo que las autoridades no se los estaban dando en la cárcel”, explicó Isaí.

De acuerdo con la versión del mexicano, ayer le notificaron de la muerte de Efraín por medio de una “triste” llamada telefónica.

“El personal del consulado de México me informó que él estaba muerto y luego alguien me dijo que se había ahorcado, pero yo no creo eso”, agregó Isaí.

La muerte de Efraín ya fue confirmada por medio del Consulado General de México en Atlanta, que está haciendo todo lo posible para determinar bajo qué circunstancias ocurrió.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del connacional y hemos solicitado a las autoridades la información correspondiente para aclarar las circunstancias que llevaron a su muerte”, aseguró el cónsul general, Javier Díaz de León, en una declaración a MundoHispánico.

Con el deceso de Efraín, ya suman cuatro las tragedias de este tipo que se han registrado en los últimos años en el reclusorio de Stewart, uno de los más polémicos del país, pues los grupos defensores de los inmigrantes alegan que ahí ocurren múltiples violaciones a los derechos humanos de los indocumentados y han pedido su clausura.

MundoHispánico indagó con ICE con respecto a esta muerte, pero hasta el cierre de esta nota la agencia federal ni siquiera la había confirmado.