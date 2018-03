El gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó hoy el proyecto HB 918, que impulsa una reforma general a la ley fiscal del estado y que podría representar un ahorro para muchas familias.

El proyecto incluyó la sanción a Delta Airlines, despojándola así de una importante exención fiscal que suele ser impuesta en la compra del combustible para aviones, luego de que la aerolínea suspendiera sus relaciones con la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA) tras el tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Florida donde murieron 17 personas.

La ley fue aprobada por el pleno del Senado el jueves en una votación dominada por los republicanos (44-10). Solo los demócratas se opusieron.

La medida ya había sido votada en la Cámara de Representantes de Georgia y durante la mañana de este viernes fue firmada por Deal.

Today I signed HB 918 into law, allowing Georgians to immediately file their 2017 income tax returns. I join members of the General Assembly in celebrating this historic $5 billion tax reform deal. pic.twitter.com/Xp3xSnnizA

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) March 2, 2018