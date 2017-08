Las autoridades escolares del condado de Douglas suspendieron hoy las clases en Lithia Springs High School luego de que un profesor se disparara en el colegio.

No classes today at Lithia Springs HS in Douglas County after incident involving teacher | WHAT WE KNOW: https://t.co/RIvxzM41ss pic.twitter.com/ImXU4zyWAo

— WSB-TV (@wsbtv) August 17, 2017