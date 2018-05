ÚLTIMA HORA: Una persona murió y otra resultó herida tras registrarse un tiroteo afuera de una escuela de Georgia donde se celebraba una graduación, informó la policía.

Las autoridades han confirmado que las víctimas son mujeres adultas.

El suceso se ha producido esta noche en el secundaria Mount Zion High School, en el condado de Clayton, al sur de Atlanta.

#BREAKING: Major police presence at Mt. Zion HS where Clayton County police say multiple people have been shot – https://t.co/q5ziGz7cQN @JustinWilfonWSB is at the scene working to learn more information | WATCH The Channel 2 Action News #Nightbeat at 11 for LIVE updates pic.twitter.com/k2RxwJimt3

— WSB-TV (@wsbtv) May 19, 2018