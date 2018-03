ÚLTIMA HORA: Aeropuerto de Atlanta suspende servicio de WiFi tras ciberataque de ayer

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ha desactivado el Wi-Fi en toda la propiedad, informaron las autoridades en horas de la mañana de este viernes.

La acción es una medida cautelar luego del ciberataque que se registró ayer jueves en los sistemas de la ciudad de Atlanta.

El sitio web del aeropuerto de Atlanta informó que tras el ciberataque en los sistemas de la ciudad, los tiempos de espera y la información de los vuelos podían no ser precisos.

Las autoridades del aeropuerto más concurrido del mundo aconsejaron a los pasajeros a que consulten con su aerolínea para obtener más información.

Currently our Wi- Fi system is temporarily down. Apologies to our customers. We are working to fix this ASAP.

“Aún no hay un tiempo estimado para restaurar el servicio”, dijo la portavoz del aeropuerto, Reese McCranie.

“Si bien el ciberataque no nos afecta directamente, estamos siendo muy cautelosos y hemos desconectado estos sistemas”, agregó McCranie.

El director de operaciones, Richard Cox, dijo a WSBT-TV, estación hermana de MundoHispánico, que los funcionarios de la ciudad descubrieron a las 5:40A.M. de este jueves que hubo una interrupción que afectó a la red.

Sin embargo, la interrupción no afectó los departamentos de seguridad pública, de agua ni del aeropuerto.

La alcaldesa Keisha Lance Bottoms dijo que la ciudad está trabajando con agencias federales y socios del sector privado para solucionar el problema.

The City of Atlanta is currently experiencing outages on various customer facing applications, including some that customers may use to pay bills or access court-related information. We will post any updates as we receive them. pic.twitter.com/kc51rojhBl

— City of Atlanta, GA (@Cityofatlanta) March 22, 2018