Un poderoso sistema de tormentas batió anoche gran parte del estado de Georgia con fuertes vientos, lluvia, granizo y relámpagos, dejando a su paso estragos en varias localidades.

El fenómeno provocó daños en múltiples viviendas, negocios y carreteras.

Georgia Power también informó que al menos 13,000 clientes quedaron sin electricidad entre los condados de Fulton, Haralson y Henry.

Según reportó WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, la tormenta se sintió con intensidad en el sur del condado de Fulton, en donde, al parecer, un tornado ocasionó daños en el vencidario ‘Jumpers Trail’, en Fairburn Road.

Por lo menos, una docena de casas lucían con daños provocados por los vientos provenientes de posible tornado que se cree tocó tierra en esa zona.

De hecho, varias familias hispanas resultaron afectadas en el área. Fue el caso de la familia de Thomas Correa, a quienes el fenómeno dejó prácticamente sin techo.

“A las 11:00 de la noche recibimos la alerta de tornado en los celulares. Fuimos a buscar al gato y nos refugiamos. Nos resguardamos y mientras bajábamos, esa cosa nos impactó. Tengo suerte de estar aquí”, dijo Correa.

Thomas Correa’s daughter’s bedroom blew off the side of their house in South Fulton County – https://t.co/8Wtv9yuVfu #Fulton pic.twitter.com/F42pW73ylR

— John Spink (@johnjspink) March 20, 2018