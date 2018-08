Tiroteo en estacionamiento de Walmart deja un muerto

La policía de Snellville (Georgia) investiga hoy un mortal tiroteo en el estacionamiento de un Walmart.

De acuerdo con WSB-TV, una persona murió en el suceso ocurrido en la tienda, ubicada en la carretera Scenic Highway, en el condado de Gwinnett.

La policía detuvo a un sospechoso, identificado como Troy Dennis Hunter, de 27 años y residente de Grayson, a quien acusaron de asesinato.

De acuerdo con las autoridades, hubo una pelea y Hunter sacó un arma y le disparó a la víctima.

“Todo el mundo comenzó a correr. A algunos se les perdieron sus miembros de la familia, algunos niños lloraban, porque no sabían dónde estaban sus padres”, dijo un testigo a WSB-TV.

Snellville PD charged Troy Hunte with voluntary manslaughter after shooting in Walmart parking lot Sunday night . Witnesses tell me they ran from store after shot rang out, believing there was an active shooter scenario. pic.twitter.com/RtFJSdDkEh

— Tony Thomas (@TonyThomasWSB) August 20, 2018