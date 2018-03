Las autoridades del condado de Cobb y la ciudad de Atlanta (Georgia) reportaron que dos mujeres fueron agredidas sexualmente por un sujeto que se hizo pasar por un policía en dichas localidades.

Ahora, alertan a la comunidad pues temen vuelva a ocurrir.

Los sucesos se registraron el pasado viernes 9 de marzo. El primero de ellos ocurrió en la Nash Road, al noroeste de Atlanta.

Según la policía de Atlanta, alrededor de la 1:00 de la madrugada, una mujer de 25 años conducía por dicha zona cuando creyó que un agente de policía la estaba deteniendo.

En cambio, fue asaltada sexualmente.

FYI: APD will be providing info on the sexual assault suspect posing as a police officer at 2 p.m. today. Major O'Connor will be speaking at APD HQ. Suspect is described as white man, around 6’ to 6’3” tall, slim to athletic build, w/ scruffy brown/black facial hair & a skull cap

— Atlanta Police Dept (@Atlanta_Police) March 12, 2018