Suspenden clases ante posible caída de lluvia congelada

Los distritos escolares del área metropolitana de Atlanta anunciaron este domingo que sus planteles permanecerían cerrados el lunes debido a la alerta de lluvia congelada que podría ocasionar condiciones peligrosas para los conductores.

Las escuelas de la ciudad de Atlanta y los condados de Clayton, Cobb, DeKalb, Gwinnett, Fulton, Paulding, Decatur, Marietta, Forsyth, y Douglas estarán cerradas el lunes.

Tampoco abrirán los planteles de las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale, las Escuelas del Condado de Hall, el Distrito Escolar del Condado de Cherokee y las Escuelas Públicas del Condado de Fayette.

Due to inclement weather, APS is closing school as well as after school activities for Monday, January 8th.

— ATL Public Schools (@apsupdate) January 8, 2018