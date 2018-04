Un ciudadano guatemalteco se niega a abandonar el país a pesar de tener varias órdenes de deportación y llevar meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la prisión de Stewart en Georgia.

Según contó su pareja -quien por temor a Inmigración prefirió mantenerse en el anonimato- Gilmar Pérez Cobón se aferra a quedarse en el país y se rehúsa a firmar su orden de salida.

El hombre fue detenido por la policía del condado de Gwinnett el pasado 17 de noviembre de 2017 mientras manejaba una camioneta con focos polarizados en dicha localidad.

“Como no traía licencia, se lo llevaron”, detalló la mujer.

Desde entonces, Pérez ha permanecido bajo custodia de Inmigración unos seis meses, manteniendo esperanzas y haciendo todo lo posible por permanecer junto a su pequeño hijo de 10 años, quien es ciudadano estadounidense y vive con la mujer.

“Hemos hecho todo lo posible por sacarlo de ahí. Conseguimos un abogado y vimos que no (había opción). Buscamos otro… La (nueva) abogada metió los papeles y nos dijo que sus papeles están en proceso. Que están verificando”, dijo la pareja de Pérez.

Para la mujer de origen mexicano, la situación es desesperante pues el pequeño es realmente su hijastro, ya que la madre del niño murió.

“Él tiene un niño aquí nacido de 10 años. ¿Qué pasa si se lo llevan a Guatemala? Él no tiene a nadie allá. El niño es de aquí, no es de allá”, lamentó la mexicana, que no tiene custodia sobre el pequeño.

Pero quizá lo más complicado de la situación es que la abogada de Pérez y el Consulado de Guatemala no llegan a un acuerdo para lograr una solución.

De hecho, la familia del guatemalteco acusa al Consulado de Guatemala “de obligarles a decidir por la deportación de Pérez”.

“El Consulado no me da opciones. Lo único que el Consulado me quiere dar a entender es que él firme su deportación. Y que se va a ir aunque no firme… que se van a meter personas de Inmigración y se lo van a llevar”, manifestó la mujer.

La mexicana también dijo que las autoridades consulares le indicaron que Pérez “ya no tenía derecho a estar en el país”.

“Yo la primera vez que hablé con el Consulado fue cuando ellos me hablaron y me dijeron que él ya iba a ser deportado para Guatemala. Que ya no lo podían retener, que ya tenía mucho tiempo ahí encerrado y que Inmigración los estaba presionando para que se lo llevaran”, narró la pareja de Pérez.

Para la mujer, se trata de una circunstancia injusta.

“No se me hace justo porque diremos: el Consulado está para ayudarles a ellos. No para acelerarles su deportación. Él tiene su niño de 10 años y tenemos a una niña juntos. La única opción que me dieron es que él se puede llevar a nuestros niños a Guatemala”, destacó la madre. “Él ya tiene 25 años aquí. Él tiene su vida aquí…”, agregó.

MundoHispánico contactó al Consulado de Guatemala en Atlanta, y sus autoridades negaron haberle dicho que Pérez optara por la deportación.

“Yo entiendo que es una situación incómoda para ella, pues los casos legales tardan mucho tiempo y se prolonga el malestar que está viviendo la señora. Lamentamos la situación, pero ha sido decisión de las autoridades de Inmigración. En ningún momento se le ha dicho a ella que firme su deportación sino que lo que sucede es que hay procesos. La abogada está presentando mociones para reabrir el caso. Está representando apelaciones a la deportación. Pero eso lleva su tiempo. Son procesos legales que llevan su tiempo. Y nosotros estamos en medio de esa situación”, manifestó Rosario Ovando, cónsul de protección en el Consulado de Guatemala en Georgia.

Ovando también señaló que en todo momento han apoyado a la familia de Pérez.

“Hemos estado en contacto con sus familiares y su abogada. Hemos sido el puente de comunicación entre las autoridades de Inmigración, entre la familia y el connacional. Ellos tienen una abogada que ha estado muy pendiente del caso. Nosotros también tenemos un abogado que nos brinda apoyo legal en este caso para seguir analizando el caso del señor y apoyar a su pareja. Hemos sido un canal abierto”, añadió Ovando.

Sin embargo y ante el panorama, para la abogada de Pérez, aún no se puede tirar la toalla ni predecir lo que sucederá con el futuro del guatemalteco. “Sometimos una apelación y seguimos esperando. Aún no he escuchado nada. Estamos esperando”, dijo Lynn Burke a Mundo Hispánico.

Según el portavoz de ICE para la región sureste del país, Bryan D. Cox, “Pérez Cobón había sido detenido anteriormente en enero de 2001 en el condado de Newberry, Carolina del Sur, por la policía local tras conducir bajo la influencia (DUI) y dar información falsa a las autoridades”.

En el 2006, también había sido arrestado por las mismas razones en el condado de Broward, Florida.

Además, había sido expulsado de Estados Unidos por un juez federal de inmigración en febrero de 2009.

“Desde entonces, ha sido un fugitivo de Inmigración. El Sr. Pérez Cobón permanece bajo custodia de ICE en espera de ser removido del país. Su detención continua se debe a que no cumplió con su primera orden de deportación”, destacó Cox.

No obstante, la familia de Pérez espera por un milagro. “Primero Dios esperamos que salga en algún momento de la prisión”, declaró su pareja.