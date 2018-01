Se descarrilan tres vagones de Amtrak en Georgia (VIDEO)

Tres vagones de un tren Amtrak que cubrían el trayecto entre Miami y Nueva York con más de 300 pasajeros a bordo se descarrilaron durante la nevada que cayó en Savannah, Georgia.

La empresa ferroviaria informó que no hubo heridos.

El tren Silver Meteor No. 98 estaba retrocediendo lentamente hacia la estación de Savannah alrededor de las 10:00 de la noche de este miércoles cuando dos vagones con camas y uno de equipajes se salieron de la vía, explicó el portavoz de Amtrak, Jason Abrams.

A bordo del tren viajaban 311 pasajeros, además de la tripulación, pero no se registraron reportes sobre heridos, dijo el vocero en un correo electrónico enviado en la madrugada del jueves a The Associated Press.

Se espera que el tren principal continúe su viaje hacia el norte aunque algunos de los pasajeros que tenían coche-cama serán reubicados en otro tren, apuntó Abrams.

El portavoz no explicó las causas del accidente y el comunicado oficial tampoco indicó si el mal tiempo provocado por una intensa ola de frío que provocó una inusual nevada en Savannah el miércoles tuvo algo que ver.

Además, la empresa indicó que debido a las condiciones del clima, modificarían algunos de sus itinerarios de viaje.

Due to a major winter storm expected to impact the Northeast region on Thursday, Jan. 4, we will be operating modified schedules. Information can be found here: https://t.co/vQZ7SOZbZS pic.twitter.com/96qOINSOuv

