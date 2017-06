Desalojan campamento de protesta frente al antiguo Turner Field

La policía de la Universidad Estatal de Georgia (GSU) retiró este viernes las tiendas de un campamento de protesta, ubicadas desde hace dos meses frente a la sede del antiguo estadio Turner Field.

Las tiendas de campaña fueron instaladas por un grupo de manifestantes preocupados por los planes urbanísticos orientados a construir el estadio estatal de Georgia.

Los manifestantes las denominaron la “Ciudad de la Tiendas” y la idea de instalarlas obedeció a que las mismas sirvieran como señal de protesta y de apoyo a la petición para que la GSU y el proyectista firmaran un acuerdo legal sobre la reurbanización del sector, en razón de que cuestionan el proyecto de la universidad de construir un estadio en los terrenos que dejó el antiguo parque de los Bravos de Atlanta.

El grupo protestante dijo que no se iría del campamento hasta conseguir su objetivo de reorganización residencial del área, pero el jefe de la policía de la GSU, Joseph Spillane, dijo que se hizo “evidente que la tolerancia de la comunidad por las tiendas abandonadas y los escombros debía tener un plazo final”.

“Hemos permitido al grupo mantener las carpas por más de dos meses, pero ha llegado el momento de que la universidad limpie la propiedad y siga adelante”.

Los vecinos del sector se habían sucesivamente quejado de las tiendas del campamento y consideraron las tiendas como “una amenaza y tráfico, riesgos para la salud y la seguridad que afectan a la comunidad”, dijo la universidad en un reciente comunicado de prensa.

La GSU había anunciado que había llegado a acuerdos con algunas asociaciones de vecinos pero no incluyó a los grupos protestantes y las carpas permanecieron hasta este viernes, fecha cuando fueron retiradas.

La Liga de Justicia de la Vivienda, una organización centrada en la crisis de la vivienda, dijo en Instagram que la policía de la universidad allanó el campamento a las 6:45 a.m. del viernes y “no nos dieron ninguna advertencia. No pudieron recoger sus pertenencias y lo destruyeron todo. Pero no vamos a ser intimidados ni a retroceder”.

Con información de ajc.com