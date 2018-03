Las autoridades del condado de Gwinnett reportaron hoy la desaparición de una menor hispana y pidieron la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

Simone González, de 13 años, fue vista por última vez el viernes a las 4 de la tarde en la escuela Moore Middle School, en Lawrenceville Highway, informó la policía de Gwinnett.

We need your help locating a missing 13-yr old middle school teen. Simone Gonzalez was last seen leaving Moore Middle School (Lawrenceville) yesterday at around 4pm. If you know where she is, please call 770 513-5700 ASAP. @StopCrimeATL pic.twitter.com/KeBvDJgl8U

