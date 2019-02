Recuerdan vigencia de derechos civiles en Atlanta a través de Murales

Diversas organizaciones de Atlanta convocaron. Tras un riguroso proceso de selección, una decena de artistas fueron escogidos. Serían parte de “Off the Wall”, un proyecto creador de treinta murales en grandes paredes de la ciudad, a través del cual expresarían, con el arte de sus manos y a manera de tributo, la importancia de los derechos civiles en la Atlanta del siglo XXI.

Una artista hispana fue una de las seleccionadas. Una “dreamer”, que más allá del sentido político de la palabra, es una verdadera tejedora de sueños: un país donde todos, sin importar las fronteras que cruzaron, disfruten de los mismos derechos por los que un día lucharon, entre otros, Martin Luther King JR. Y así lo manifestó en las dos obras que recién terminó.

“El primer mural es un homenaje a los inmigrantes. Son rostros de personas reales, que viven en Atlanta, mayormente estudiantes, de diversas nacionalidades, con los cuales conversé y conocí sus historias”, reflexiona Yehimi Cambrón, la artista de la plástica nacida en Morelia, México, y que junto a sus padres y hermanos cruzó la frontera cuando tenía siete años.

“Cada una de las palabras que acompañan sus caras son de ellos, como expresiones claves, que forman parte de sus experiencias como emigrantes, con papeles o sin ellos”, asegura Yehimi, quien comparte su don como artista con estudiantes de la Cross Keys High School, en la ciudad de Brookhaven, donde imparte clases de arte.

Si bien también está orientado al tema de los emigrantes, el segundo mural es visiblemente diferente. Lleva implícito el movimiento, el no detenerse, sobre todo en la capacidad de soñar; el seguir adelante. “Porque no tengan documentos no deben dejar de soñar, una frontera no puede frenar los deseos de superarse, no hay muros para los sueños”, resalta Yehimi.

