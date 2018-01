Pronostican bajas temperaturas y tormentas en Georgia

Este viernes es mejor no dejar el abrigo en casa, pues se espera que las temperaturas bajen drásticamente durante el día

De acuerdo con Karen Minton, meteoróloga de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, la mañana del viernes empezó tibia, pero un frente frío traerá lluvias y tormentas en la tarde.

“Algunas tormentas podrían ser fuertes” dijo Minton.

Fog, light rain and warm at 4:41am on this Friday morning. Take an umbrella and a coat today. These temps are the highs for the day. It will be cold and windy behind a cold front this afternoon. Temps in the upper 30s and low 40s by 6pm. pic.twitter.com/SKHcbLAjEk

— Karen Minton (@KarenMintonWSB) January 12, 2018