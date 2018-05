Desde el patio de su humilde hogar en Denver City (Texas), Gilberto Calderón Jr. espera con tranquilidad para poder contar su historia. Viste una camiseta con la bandera de Estados Unidos estampada y sus jeans de trabajo. Medio sonríe y comienza a hablar con serenidad. Entre sus manos tiene un certificado de ciudadanía estadounidense. Es el suyo. Tiene su nombre. Un estatus que jamás imaginó tener tras permanecer durante años sin papeles.

Por 17 años, Calderón Jr. vivió sin documentos, en las sombras y con miedo. Como los casi 3.6 millones de ‘soñadores‘, el joven fue traído al país cuando niño. En aquel entonces solo tenía 10 años de edad y desde entonces ya sabía que era inmigrante.

“Nos movimos aquí porque mi familia quería una mejor vida. Donde yo crecí, ser ‘narco’ era algo que se sabía, la gente conocía quien se dedicaba a eso…”, recordó el joven, proveniente del Valle de Juárez, México.

Calderón Jr. llegó en el 2001 con su madre, padre y hermano a un país que representaba progreso, pero a la misma vez, temor.

TE PUEDE INTERESAR: Por las nubes, el tipo de cambio del peso con el dólar

“Teníamos que vivir con el miedo de que Inmigración agarrara a mi padre o a mi madre, o a nosotros… Siempre tenía miedo de que un día me detuvieran y que me aventaran pa’ México y también a mi familia”, recordó.

Sin embargo, y pese a las circunstancias, Calderón desconocía que era un ciudadano estadounidense legítimo, y que, por lo tanto, merecía papeles.

Una simple visita a su abogada, para aclarar si podía recibir el estatus a través de herencia familiar, le ayudó a determinar que él podía obtener la ciudadanía por parte de su bisabuela paterna, que nació en El Paso, Texas, en 1908.

“Encontramos dentro de la legalidad la manera de indagar en el pasado de cada individuo, de investigar su árbol genealógico y constatar si alguno de sus antepasados fue ciudadano estadounidense, una práctica que pocos firmas legales hacen, pero que nosotros utilizamos para beneficio de la familia Calderón”, dijo Jeanne Morales, cuyo equipo tuvo que transportarse y revisar archivos oficiales en tres estados diferentes.

Morales, que se especializa en este tipo de casos, explicó que cuando empezó a trabajar el caso de Calderón Jr., logró primero que su padre heredara la ciudadanía. Luego, el joven pudo obtener la suya.

No fue un proceso fácil

El proceso comenzó quizá en el 2013, cuando el padre del joven comenzó a entregar toda su evidencia a la abogada Morales.

Luego, en el 2016, Calderón Jr. comenzó a presentar sus respectivas pruebas de parentesco.

“Hubo muchos formularios y extensas pruebas que ordenar y categorizar en un proceso de esta clase. En este caso, hubo una investigación legal sobre las leyes de Estados Unidos y México. Luego dimos un seguimiento extenso al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos”, enfatizó Morales.

El caso de Calderón puede ser el de muchos. De hecho, suele ser frecuente entre la mayoría de familias que viven cerca de zonas fronteriza. O incluso entre personas que tienen familiares que hayan vivido en dichas localidades.

La abogada recomienda entonces, a quienes creen puedan resultar beneficiados de una solicitud como esta, que acudan a buscar ayuda legal de inmediato.

“En cualquier instancia en la que el historial familiar de esa persona envuelva la frontera, es importante regresar al árbol genealógico de esa persona. Tiene que ser por linaje directo: deben ser abuelos, papás, bisabuelos, no tíos. Si encuentras un ciudadano estadounidense en ese trasfondo, tú puedes probablemente heredar la ciudadanía a través de esas generaciones. Pero toma mucho esfuerzo y mucho análisis de manera que podamos asegurar que cada generación pueda heredar”, explicó Morales.

Morales destacó que en ocasiones, el proceso de probar la ciudadanía hereditaria es algo que muchos abogados ni lo intentarían.

Pero para ella, “recuperar la ciudadanía de alguien es muy satisfactorio, y es uno de los trabajos más importantes que hacemos aquí”, dijo.

“Gilberto pasó 17 años de su vida con sus sueños y metas en espera, con sus promesas sin cumplir. No puedo esperar a ver lo que puede hacer ahora por sí mismo y por su comunidad”, finalizó la abogada.

Un ‘soñador’ que no dejó de soñar

Antes de lograr la ciudadanía, Calderón fue ‘dreamer’. Pero mucho antes de eso, no tenía documentos.

Su reto más grande era terminar los estudios y concluir su formación profesional en mecánica automovilística, pero Calderón Jr., tenía demasiados obstáculos en aquel entonces.

“Yo quería ser mecánico desde que tenía 14 años. Siempre me han fascinado los carros, cómo trabajan los motores y ese reto grande de ir al colegio… era muy grande para mí. Porque yo no era legal aquí en este país y yo no podía ir al colegio como los demás, yo no tenía licencia, yo no podía trabajar legalmente…”, lamentó el joven.

Sin embargo, esa realidad cambió cuando el expresidente Barack Obama instauró la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“Cuando agarré mi DACA regresé al colegio y pude hacer lo que siempre quise. De primero sí fue difícil el colegio porque batallaba yo con las notas. Pero sí saqué buenas notas y acabé con 3.9 GPA”, dijo Calderón Jr., que también se graduó de la universidad con honores y fue el mejor estudiante de su clase.

No obstante, el temor de perder ese beneficio migratorio también le agobió luego de que la administración de Donald Trump decidiera eliminarlo el pasado mes de septiembre.

No fue hasta que Calderón Jr. visitó a la abogada Jeanne Morales, que vio una luz al final del camino.

Al final, el joven, que se graduó con 3.9 GPA y fue seleccionado como el mejor estudiante de su clase, tiene mucho que agradecer.

“Gracias a Dios y a mi madre, porque mi madre siempre oraba por mí. Le doy muchas gracias a ella. Y gracias a la abogada Jeanne Morales y a su equipo porque gracias a ellos logré un sueño que yo la mera verdad, no esperaba que pasara. Cayó como un milagro”, puntualizó Calderón Jr.