Las autoridades del condado de Fulton (Georgia) acabaron con una fiesta clandestina en la que participaban más de 2,000 personas.

Y es que, de acuerdo con el reporte de la policía de esa localidad, Roberto Figueroa, de 38 años y Jorge Maciel, de 35, realizaron ilegalmente un concierto y rodeo en un rancho.

Supuestamente no contaban con los permisos respectivos para realizar un evento de esa magnitud.

Los vecinos del Rancho el Paraíso, localizado en Butner Road, muy cerca del aeropuerto internacional de Atlanta, se quejaron sobre la situación en su vecindario.

Según los reportes oficiales, eran cientos los vehículos que estaban obstruyendo el paso a un costado de la vía.

Cuando los uniformados llegaron se dieron cuenta que no se trataba de una reunión normal y, tras indagar, descubrieron que los organizadores del festejo no contaban con los respectivos permisos.

Se requirió de una docena de oficiales para poder limpiar la zona y dirigir el tráfico por casi dos horas, lo que causó el enojo de muchos de los asistentes.

WATCH: Police in the City of South Fulton arrest two men who allegedly put on a rodeo and concert without permits Saturday. @FOX5Atlanta @COSFGA pic.twitter.com/nsIrbkPalt

— Claire Simms (@Claire_FOX5) August 13, 2018