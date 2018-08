Ser uno de los oficiales de la policía de Cobb nunca fue un sueño de niño para Raymond Granell. Al puertorriqueño la vida le abrió esa puerta luego de muchas sorpresas, algunas que, en su momento, le rompieron el corazón y cambiaron el rumbo de su vida y la de su familia, para siempre.

Todo empezó cuando su hijo Raynel tenía cuatro años y un diagnóstico médico trastocó su vida, tal como la conocía.

“Empezó a quejarse del oído, y en menos de 48 horas ya estaba corriendo por toda la sala de emergencia y lo diagnosticaron con meningitis. Estuvo tres meses en coma. Cuando lo dieron de alta, yo lo traje a EE.UU. para ayudarlo en la rehabilitación. Mientras estaba acá me enteré de que estaba sordo, que no iba a poder caminar y mil cosas más”, explicó Granell.

“Lo más difícil como padre es tener un hijo saludable y que te den la triste noticia de que ya no va a estar así. Lo que te queda es un recuerdo. Sigue siendo tu hijo, pero no es el que tú conocías”, dijo.

La desafiante mudanza a tierra extraña fue complicada, y conseguir las ayudas médicas y tratamientos que su hijo necesitaba fue extenuante y costoso. Al llegar, Granell, quien era radiólogo en Puerto Rico, trabajó como conductor de autobús escolar y también como intérprete en las escuelas.

“A los 40 años tuve que salir de todo lo que tenía en mi vida y empezar una nueva vida en EE.UU., desde cero, sin ayuda, con dos muchachos y mi esposa. Todo fue bien cuesta arriba”, sostuvo.

Cuando, de forma súbita, tuvo que enfrentar la discapacidad de su hijo y buscar los servicios que él requería, adquirió nuevos conocimientos, entre ellos, aprendió lenguaje de señas y también supo de primera mano todas las limitaciones e ignorancia que existe sobre las personas sordas.

“Viendo como se ha ido desarrollando, y las limitaciones que ha tenido con la sociedad y la escuela, me ha hecho pensar y ponderar cómo las personas en la comunidad sorda pueden trabajar con las limitaciones que tienen en la calle y cómo nosotros como policías podemos hacer una diferencia en la vida de estas personas, y mi hijo fue mi motivación para esto”, manifestó.

Y luego de siete años laborando como oficial en el condado de Cobb, Granell empezó a juntar las piezas de un rompecabezas, que en ocasiones parecía no encajar.

“Cuando empiezo a trabajar con esta unidad empiezo a visitar escuelas donde hay niños con problemas auditivos o sordos como tal. Los empiezo a ver y a conocer y pido autorización para hacer una academia donde pueda traer a estos niños a un lugar y darles clases y explicarles el porqué de las cosas, cómo funciona una parada de tráfico, cómo la policía se involucra con ellos, cómo usted puede dejarle saber a un policía que usted es sordo, cómo se comunican al 911”, explicó el puertorriqueño.

De esta forma, Granell desarrolló este año una academia para niños sordos que contó con 11 participantes.

“La mayor satisfacción es abarcar a la comunidad completa, porque en esa academia yo tuve niños sordos, pero tuve niños sordos hispanos también, tuve niños americanos y tú vez como todos ellos se integran y participan y son una misma familia y es algo maravilloso. Ellos mismos te dicen, ‘es la primera vez que alguien nos presta atención a nosotros’”, recordó.

El plan de Granell es expandir esta academia, y este año llevará a cabo un adiestramiento para adultos sordos. Así también educará a sus compañeros oficiales con este novedoso programa que no se había desarrollado antes en Georgia. De hecho, Granell explicó que la policía del condado de Cherokee le pidió que los adiestre para también desarrollar el programa.

“Cuando a mí me entregaron mi niño de cuatro años, pesando 22 libras, era un saquito de huesos y era un bebé. Me entregaron a un bebé nuevamente. Cuando yo empecé este proyecto yo lo veía de la misma forma, estoy desarrollando un bebé que nadie conocía, que nadie pensó que se iba a desarrollar”, sostuvo Granell, quien es parte de la Unidad de Relaciones Comunitarias de la Policía de Cobb.

El puertorriqueño hoy ve cómo su trayecto de vida, alterado por la enfermedad, que casi le cuesta la vida a su hijo, hoy se transforma en una bendición para otros que necesitan el testimonio que él puede ofrecer.

“Yo creo en un Dios y que él lo pone a uno donde uno tiene que estar. Si uno se cierra a lo que uno quiere y no se abre a lo que él quiere brindarle a uno, lamentablemente uno se queda en ese círculo, y no se mueve. Yo siempre he sido abierto a que donde él me ponga ahí yo trato de dar lo mejor”, manifestó.

