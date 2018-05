Policía advierte que volverá, pero más severa (VIDEO)

El Departamento de Policía del condado de Gwinnett (Georgia) llevó a cabo una operación especial para educar a la comunidad hispana sobre el uso de los cruces peatonales.

Una docena de oficiales llegaron a pie los alrededores de Jimmy Carter Boulevard, una de las zonas de la ciudad de Norcross consideradas entre las más “calientes”.

Y es que, en esa área donde predominan los latinos, varios peatones han sido atropellados en los últimos meses.

De hecho, la tragedia más reciente de este tipo ocurrió apenas unas horas antes de que la policía ejecutara este operativo.

Los uniformados repartieron decenas de panfletos con información en inglés y español donde de ilustra la importancia del uso correcto de los cruces peatonales.

La agencia policial hasta desplegó a algunos de sus agentes que son bilingües para facilitar la comunicación con los peatones, a quienes abordaron en las aceras y en centros comerciales.

Esta fue la primera faceta de esta campaña educativa, la segunda será más intensa, advirtieron las autoridades.

“Vamos a volver, pero ya no para pedirle a las personas que utilicen los cruces peatonales, sino para imponer multas, si es necesario”, aseveró Humberto García, uno de los oficiales que participó en ese operativo.

Otro problema en esa zona es la cantidad de peatones borrachos que caminan incluso a altas horas de la noche, cuando los automovilistas tienen menor visibilidad. Esta es una infracción que conlleva al arresto y hasta la deportación, especialmente en condados como Gwinnett donde Inmigración tiene presencia permanente.

También se da que los conductores no respetan las luces intermitentes que activan los peatones cuando pretenden cruzar.

“Aunque por ahora nos estamos enfocando en los peatones, los automovilistas no se salvarán de ser multados y para ellos no habrá advertencias porque se supone que ya conocen el reglamento de tránsito y saben que es ilegal no detenerse cuando un peatón intenta pasar”, agregó García.

