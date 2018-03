Un conductor hispano está en riesgo de ser deportado tras haber sido acusado de poseer una cartera “robada”.

Ronald Rodríguez Martínez, de 32 años, conducía su vehículo en una calle de la ciudad de Lawrenceville (Georgia) cuando fue detenido por un policía del condado de Gwinnett.

El patrullero lo paró para imponerle una multa porque una de las luces traseras del auto no estaba funcionando.

“Me acerqué al chofer y le pedí su licencia, me dijo que no tenía y me dio una identificación de El Salvador”, escribió J.M. Parris, el patrullero que lo detuvo, en su reporte, al cual tuvo acceso en exclusiva MundoHispánico.

“Entonces le informé al señor Rodríguez que estaba bajo arresto por conducir sin licencia y lo esposé”, agrega.

Antes de subirlo a la patrulla, el uniformado requisó al salvadoreño para asegurarse que no tuviera armas o drogas, pero encontró algo que no esperaba.

“En su bolsillo trasero tenía una cartera con cuatro tarjetas de crédito y una licencia de conducir de otra persona. Lo interrogué sobre porqué tenía eso en su poder y él me aseguró que se la había encontrado en el Infinite Arena, en Duluth, donde trabaja”, aseveró Parris.

El oficial le impuso un cargo adicional a Rodríguez por posesión de objetos robados y lo trasladó a la cárcel de la localidad.

Para salir de las dudas, el oficial contactó por teléfono a la dueña de la cartera y ella le confirmó que la había extraviado unas horas antes en ese lugar y dijo que no habían ocupado ninguna de sus tarjetas.

A pesar de ello, al centroamericano ya lo habían entregado a Inmigración, ya que los carceleros descubrieron que es indocumentado.

Este medio contactó a un pariente del detenido, que confirmó que le había contado sobre el hallazgo y que planeaba ir a entregar la cartera en el domicilio que aparecía en la licencia, lo cual ya no le fue posible.

Rodríguez se encuentra recluido en la prisión de Stewart a la espera de ser deportado.

Su familia y amigos esperan un milagro y que sea liberado, para que pueda continuar sirviendo a la comunidad, ya que lleva años trabajando con un grupo de niños y adolescentes de la ciudad de Norcross para mantenerlos alejados de las drogas y pandillas.