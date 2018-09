Hicieron lo que nadie había hecho en los últimos 30 años. Salieron al campo, le pegaron al balón y corrieron como si no hubiera mañana.

De los 22 partidos, solo perdieron cinco.

El equipo de futbol de la Meadowcreek High School se coronó como el campeón indiscutible del ‘soccer’ escolar de todo el estado de Georgia.

Con su hazaña, hicieron historia. Pero el logro no se consiguió solo. Mentiríamos si no dijéramos que el factor decisivo en el campo fue uno: la garra latina.

Solo hace falta ver los números. Un 90% del estudiantado en el equipo está compuesto por alumnos latinos.

Su mismo entrenador lo dice. “La diversidad que los chicos traen a nuestra escuela es muy increíble. Es muy especial porque nos une y nos hace sentir orgullosos de trabajar unidos por algo tan especial. Disfruto trabajar con ellos”, dice Brent Evans, entrenador del equipo.

Evans cuenta que la clave ha sido el empeño que han puesto los muchachos. “Son muy trabajadores, aman el deporte y los he visto desde pequeños trabajando. Siempre se comunican con nosotros y es muy importante verlos crecer”, añade Evans.

Para los chicos, que en días recientes recibieron el anillo de campeones y fueron homenajeados en su plantel escolar, ser latino y ganar un título de este tipo es sencillamente motivo de orgullo.

“Mucha gente ve a los hispanos como que no podemos hacer esto o lo otro. Pienso que uno no debería pensar en lo que los demás dicen. La gente no debería determinar quien eres tú”, dice David Medina, uno de los miembros del equipo.

Y sin pensar en lo que dijeran los demás, el equipo se mantuvo siempre unido.

“Fue una temporada larga, de tres meses, pero el equipo se mantuvo unido. El secreto fue siempre ir a la práctica, y después irnos a comer juntos. A compartir juntos”, cuenta Erick Dubón, quien juega como lateral derecho en el equipo.

Mientras, el director del plantel, Tommy Welch, solo desea que los alumnos nunca olviden el momento. “Espero que recuerden esto por el resto de sus días. No todos los días se gana un campeonato y menos a nivel estatal”, manifestó Welch.

¿Por qué los elegimos?

El equipo de futbol de la Meadowcreek High School logró una hazaña que su escuela no alcanzaba desde hace 30 años. Tras 22 partidos, los ‘Mustangs’, compuestos en su mayoría por estudiantes latinos, se coronaron como los campeones a nivel estatal.