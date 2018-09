Con tan solo 13 años, Justin Zambrano sufrió “el racismo” de la forma más cruel y violenta solo por ser hispano.

Según su madre, Herimar Rodríguez, un grupo de compañeros de clases lo golpeó e intentó “ahorcarlo”.

Justin, estudiante de la escuela intermedia Sandy Springs Charter, fue víctima de acoso escolar o ‘bullying’ en tres ocasiones.

El grupo de compañeros lo acusaba de “oler mal por ser inmigrante”, confesó el adolescente a MundoHispánico.

“Ellos me ignoran, y cuando me hablan me dicen cosas feas, dicen que soy de otro país, se burlan de mí”, explica Justin.

La cara de Justin quedó marcada por el fuerte golpe que recibió. Su madre, llorando, denunció que la escuela no tomó las acciones pertinentes para proteger a su hijo.

“Yo me vine de Venezuela para que él creciera seguro, y ahora nos encontramos con esto”, afirma.

Posterior a la publicación de la historia de Justin en MundoHispánico, y tras la insistencia de su madre con las autoridades, se logró hacer justicia en la Corte Juvenil del Condado de Fulton, donde su agresor principal recibió varias sanciones.

Entre ellas, permanecer lejos de Justin sin emitir comentarios negativos sobre él, incluso en las redes sociales, y la suspensión de la escuela por una semana.

También fue cambiado de aula y puesto en otra ruta de autobús escolar y sus padres deberán asumir los gastos médicos de Justin generados producto de la agresión.

“Costó muchas lágrimas, y tiempo… pero finalmente hice justicia con mi hijo”, dice entre lágrimas la madre del menor.

¿Por qué lo elegimos?

Miles de estudiantes faltan a la escuela por temor a ser acosados, según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero Justin decidió enfrentar esta situación y dio a conocer su caso, denunciado a su agresor y haciendo justicia para que no

se repita su historia.