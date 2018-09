PERSONAJES DESTACADOS: Hope Community Center, el ángel de la comunidad (VIDEO)

Casi todo el mundo conoce a Ángela Campbell. En algún momento, algún vecino de ‘la Buford’ se habrá cruzado con ella.

Ya sea para saludarla o para pedirle ayuda, la presencia de la mexicana es vital entre los vecinos de los apartamentos que circundan la famosa avenida.

Y es que todos los días, la mexicana abre las puertas de Hope Community Center, un centro comunitario ubicado en el mismo corazón de los Huntington Apartments.

No en una iglesia, no en una escuela, no en un centro, no. Está en uno de los edificios del mismo complejo de apartamentos, cerca de los vecinos, lo que abre la posibilidad de ofrecer ayuda inmediata a quienes viven por el área.

Desde ahí, Campbell, de la mano de Cross Cultural Ministries, ofrece ayuda a los niños y padres de la comunidad que viven en la zona, a través de diversas iniciativas.

“Aquí ayudamos a los niños con las tareas, reforzamos sus hábitos de lectura, tenemos un programa de transición al kindergarten, grupos de apoyo para las madres, y clubes de niños cada semana”, explica la mujer.

Además de esos recursos, el centro tiene una bodega con alimentos para ayudar a las familias cuando experimentan momentos de crisis económica.

De acuerdo con Campbell, maestra de profesión, el trabajo no se hace solo. Junto a ella colaboran voluntarios y organizaciones que se suman a la causa.

“Algunos programas de los que ofrecemos se trabajan en asociación con otras organizaciones como el Salvation Army”, dice.

Una gestión que se aprecia en el ambiente del centro pues tan solo hace falta estar unos segundos para sentir su calidez humana. El espacio está lleno de colores, aroma a galletas y cientos de libros para leer.

Según Campbell, quien llegó al país de México en 1996, los propietarios del complejo le permiten usar dos apartamentos, que son el espacio que componen el centro.

Para Campbell, el lugar no es más que eso: “el reino de los niños”.

Sin lugar a dudas, un espacio donde ella es el ‘ángel de ayuda’.

¿Por qué la elegimos?

Ángela Campbell dirige el Hope Community Center. Un centro comunitario ubicado en el mismo corazón de los Huntington Apartments, en donde por los últimos 15 años ha cuidado de los pequeños de la comunidad. Con sus diversos programas de enseñanza, les ha abierto un camino en el mundo del aprendizaje y la educación.