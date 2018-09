En silencio y sin parar. Carlos García lleva cerca de 10 años trabajando por la comunidad latina que reside en el condado de Cobb.

No ha sido fácil, pues su organización, la Alianza Proinmigrante del Condado de Cobb, está básicamente compuesta por él. Un mexicano con mucho corazón. A veces, eso es todo lo que se necesita.

Pero García, simplemente ha hecho lo que cualquier miembro de la comunidad debería hacer: identificar lo que les afecta, buscar soluciones y trabajar a favor de ellas.

“Yo me enfoco en la educación de nuestra gente y en la seguridad pública. Buscamos, a través de nuestra organización, entablar lazos de comunicación entre la seguridad pública y nuestra comunidad”, explica.

Así, poco a poco, hablando aquí y tocando la puerta allá, García ha alcanzado lo que pocos.

Hace nueve meses, logró que las autoridades de Cobb impulsaran una nueva política: dejar de concentrar sus esfuerzos en arrestar a los inmigrantes indocumentados por conducir sin licencia en algunas demarcaciones del condado.

De acuerdo con la oficial Nancy Reyes, portavoz en español del Departamento de la Policía del condado de Cobb, se trató de una norma con la que ellos también buscan mejorar las relaciones con la comunidad hispana.

“Las autoridades se dieron cuenta de que la comunidad hispana en Cobb es muy grande y quieren cerrar el espacio que hay entre ellos y nosotros. Ellos quieren darle esa confianza de que puedan hablar con alguien ya sea que sean víctimas de algún crimen”, dijo Reyes.

Este cambio se debió, en gran parte, a la insistencia de García y a los años de diálogo que ha mantenido con la policía de Cobb.

“El logro de las licencias fue muy interesante. El cambio de esa política no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Fue muy arduo también hacer entender a los oficiales que no queremos quebrar la ley, pero que no es tan fácil obtener una licencia”, explica García.

Para el activista, eso es tan solo un paso. Aún queda mucho, pero se trata de no perder la fe. “Siempre hemos sido gente muy luchadora. No todo el mal dura para siempre, y estas políticas antiimigratorias que estamos viendo, no durarán mucho. No hay que perder la fe”, sostiene.

