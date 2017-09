PERSONAJES DESTACADOS: Andrea Moreira, embajadora de la samba (VIDEO)

Andrea Moreira no pudo hacer realidad su pasión de niña: ser prima ballerina de un ilustre ballet, pero de adulta logró conseguirlo y también lo hizo con su segundo sueño: promover la samba en tierras muy lejanas a su natal Brasil.

“No cambiaría mi vida actual por nada. Vivo satisfecha a plenitud”, dijo la menuda bailarina brasileña que desde 1993, cuando emigró de Belo Horizonte a Atlanta, ha divertido a miles con sus hipnotizante shows de samba.

“A los 5 años de edad me enamoré del ballet. Mi reto más grande fue mi cuerpo, no era el de una bailarina y tuve que trabajar muy duro para llegar a ese nivel. Lo conseguí y bailé varias temporadas con el Ballet de Georgia”, expresó Moreira.

Alrededor del 2000, Moreira formó Dance Brasil, la compañía de samba que ha participado en festivales populares y en fiestas privadas con personalidades como el expresidente Jimmy Carter; los cantantes de R&B y hip hop Ne-Yo, CeeLo Green, y T.I. y las estrellas del reality show The Real Housewives of Atlanta.

“Me quedé sin palabras, muy emocionada y llorando porque no esperaba este premio. ¡Oh Dios mío, es muy lindo que finalmente reconozcan mi trabajo!”., Andrea Moreira, bailarina

A principios de los noventas, Georgia fue testigo de una numerosa migración de brasileños que se asentaron, especialmente, en el condado de Cobb. Y a diferencia de lo que se pudiera pensar, la samba no es muy popular entre la comunidad brasileña.

“Hay dos grupos de brasileños aquí y ambos no son muy admiradores de la samba. Uno está conformado por gente que le gusta la música country (vaqueros de Brasil) y el otro de gente de clase social un poco más alta que por pensar que la samba es sinónimo de gueto, prefieren la bossa nova y el jazz latino”, explicó Moreira.

Ello, aunado a la ausencia de promotores que organicen veladas de samba (a excepción de Eclipse di Luna y Loca Luna que por varios años sí lo hacían), ha limitado su visibilidad.

MundoHispánico otorgó su premio anual Personajes Destacados – Artista 2017 a Moreira por ser la más fiel promotora de la samba y por divulgar esta tradición folclórica brasileña por casi dos décadas en el sureste de Estados Unidos.

“Cuando me enteré de que había ganado este premio me emocioné tanto que hasta lloré. ¡Oh Dios mío, es muy lindo que finalmente la gente aprecie lo que hago! Me siento muy honrada”, apuntó la bailarina sudamericana.