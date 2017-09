Paso de la tormenta Irma por área metropolitana de Atlanta en imágenes

El viento y la lluvia de la tormenta tropical Irma ha traído inundaciones y árboles y líneas eléctricas caídas a lo largo de Georgia.

La Oficina para el Manejo de Emergencias de Georgia informó que cerca de un millón de personas en el sur y el área costera de Georgia se encuentran sin electricidad.

Estas son algunas imágenes del paso de la tormenta Irma por el área metropolitana de Atlanta.

Tree crashed through #SandySprings home as #Irma blew through. Homeowner was there but thankfully no injuries. #Stormwatchon2. pic.twitter.com/7yzOncDGOO — Mike Petchenik (@MPetchenikWSB) September 11, 2017

Hammond Drive between GA400 and Peachtree Dunwoody Road is shut down pic.twitter.com/0fmKiFfBw9 — Sandy Springs Police (@SandySprings_PD) September 11, 2017

WARNING: Peachtree St. btw Decatur & Auburn closed due debris falling from building as winds from #Irma pick up downtown. @wsbtvpic.twitter.com/zkBSMr4EUL — Aaron Diamant (@AaronDiamantWSB) September 11, 2017

Brigadas trabajaban esta tarde para remover los escombros de un árbol que cayó sobre la líneas del tendido eléctrico en Hammond Drive en Sandy Springs. (Foto:AJC)

Downtown Atlanta streets turning into wind tunnels. Uprooting trees. Taking panels of 34 Peachtree building. @wsbtv pic.twitter.com/UhZNK3vEr4 — Aaron Diamant (@AaronDiamantWSB) September 11, 2017

BIG tree down- Clifton Church Rd in DeKalb. Neighbor said power lines sparked as it crashed. @wsbtv pic.twitter.com/v8PqQL2rBE — Linda Stouffer (@LindaWSB) September 11, 2017

CRASH. Tree about 70ft fell on DeKalb house. Nobody hurt thank goodness! @wsbtv pic.twitter.com/v91AK5aVzl — Linda Stouffer (@LindaWSB) September 11, 2017

Large tree split in half, fell on Gwinnett Co. home off Old Pchtree Rd, sliced roof. Rain pouring down. #StormWatchOn2 #Irma pic.twitter.com/QlRk8JCQ0k — Rikki Klaus (@RikkiKlausWSB) September 11, 2017