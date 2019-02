Pareja de acróbatas cubanos inyecta audacia juvenil a nueva temporada del Circo UniverSoul

En su nueva temporada, la vigésima sexta de su historia, el Circo UniverSoul vuelve a casa para presentar 14 nuevos y mejorados actos, incluyendo uno de alto riesgo sobre alambre por artistas de Colombia y Gabón, otro de trampolín con artistas cubanos y etíopes y uno más de patines sobre una mesa a cargo de una joven pareja de Cuba.

“Nosotros trabajamos arriba de una mesa con patines de cuatro ruedas. Tenemos varios elementos complicados, lo más difícil es centrarse en la concentración y disciplina para que poder conseguir un buen acto”, explicó Richard del Canto, el acróbata cubano de 19 años que junto a Yumisleydi Rodríguez Moya, de 23, ejecutan el número de acrobacias sobre patines.

Del Canto y Rodríguez Moya llevan dos años trabajando juntos y, aunque comenzaron con el acto de patines el año pasado, han continuado ensayando y agregándole nuevos elementos para mejorarlo.

“Para este acto se necesita mucha disciplina, muchos ensayos, y muchos golpes, pero no importa, hay que hacer sacrificios para poder llegar a la meta y para que todo se logre como está previsto para este nuevo show”, dijo la joven cubana que estudió artes circenses en la Escuela Nacional de Circo en La Habana.

“Lo que tú sueñes siempre lo vas a lograr con esfuerzo y sudor, nunca debes decaer y siempre luchar. Si se te cierra una puerta abres una ventana”, Yumisleydi Rodríguez, acróbata cubana

Para su compañero, que también se graduó de la misma escuela, deben tener tres cosas para consumar a la perfección su dúo de patines.

“Las tres cosas que debemos tener para ejecutar este acto son disciplina, concentración y aprender a escuchar y confiar en la otra persona con quien estás trabajando. Llevamos ya como cuatro meses perfeccionando nuestro acto”, comentó Del Canto.

El jóven y espigado acróbata cubano relató que incursionó en el circo siguiendo los pasos de su hermano mayor, Daniel, quien está triunfando en un importante circo en Europa.

“Mi hermano fue el primero de mi familia en formar parte del circo. Yo iba a verlo al show y me gustó; lo que más me gustó fue la reacción de las personas al ver los actos. Se me fue metiendo en la sangre mi amor por el circo a los 7 años, ahora tengo 19, y nada ahí voy caminando poco a poco. Actué en un proyecto comunitario de la Escuela Nacional de Circo en Cuba y ahí fue donde me enseñaron muchas de las cosas que sé hoy en día; y después de graduarme me vine para acá”, mencionó el artista caribeño.

Ambos acróbatas son originarios de La Habana y emigraron a Estados Unidos hace un año. El UniverSoul Circus les vio potencial y les ofreció su primer contrato en el país.

“El UniverSoul Circus prácticamente es el que nos ha visto nacer, porque fue el que nos inauguró y nos sacó a la pista con nuestro número de patines. Estoy muy agradecido y supercontento porque estoy trabajando en uno de los mejores circos en Estados Unidos”, puntualizó Del Canto, tras agregar que trabajando duro se puede hacer realidad cualquier sueño.

“Ver a la gente feliz es, sinceramente, una de las mejores cosas para un artista. No hay nada como ver que el público se siente satisfecho con nuestro trabajo. El UniverSoul Circus ha sido mi mejor experiencia en mi carrera, ha sido uno de mis sueños que he cumplido”, Richard del Canto, acróbata cubano.

BREVE BIO de Richard y Yumisleydi:

Nombres: Richard del Canto y Yumisleydi Rodríguez

Profesión: artistas de circo

Nacionalidad: cubana

Edades: 19 (él) y 23 (ella)

Acto: dúo de patines de cuatro ruedas sobre una mesa circular

Otros destacados actos del Circo UniverSoul

La Familia Pompeyo: el colombiano Jorge, su esposa rusa Natalya y su hija Katerina, nacida en Estados Unidos, entrenan a un grupo de adorables perros que han rescatado de albergues caninos por todo el país.

Doble alambre de altura: destacados equilibristas de Colombia y Gabón unen sus talentos para sorprender al público con difíciles movimientos y piruetas a más de 30 pies de altura.

Los Payasos Fresh: con su singular sentido del humor, con mucho ‘soul’ juvenil este grupo de jóvenes payasos hacen de las suyas con bromas, bailes nunca antes vistos por el público. Han cautivado a grandes audiencias por todo el país.

Ringmaster y su ayudante: el maestro y director de la función Daniel ‘Lucky’ Malatsi, originario de Sudáfrica y residente de Atlanta, con su simpático ayudante Zeke bailan, hacen acrobacias y bromas para el deleite del público.

Acto de animales mixto: un entrenador chileno asombra a los espectadores con un número que incluye trucos espectaculares por zebras, camellos y otros animales.

Acto de báscula rusa Teeterboard Drillers: Un grupo de acróbatas de Mongolia ejecutan este difícil acto de saltos y piruetas espectaculares en la báscula rusa.