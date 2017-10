Acusan a padre de asesinar a su bebé recién nacida

Un padre que se consideraba “persona de interés” en la muerte de una recién nacida fue acusado hoy por el asesinato de la pequeña, en un caso que ha causado conmoción en Georgia.

Christopher McNabb, de 27 años, afronta cargos de asesinato, asalto agravado y por ocultar la muerte de su hija Caliyah McNabb, de dos semanas de nacida.

El cuerpo de la pequeña fue encontrado el domingo en una zona boscosa cerca de la vivienda de sus padres en la comunidad de casas móviles Eagle Point, en la ciudad de Covington, al sureste de Atlanta.

La autopsia reveló que la niña murió como resultado de los golpes que sufrió en la cabeza.

Christopher McNabb charged with murder in the death of his 2-week-old. Autopsy shows Caliyah McNabb died of blunt force trauma to the head. pic.twitter.com/642PJ2DUpQ

— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) October 11, 2017