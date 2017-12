Organización de derechos civiles demanda al gobierno por redadas en hogares de inmigrantes

La organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC) demandó al gobierno federal por llevar a cabo redadas que considera inconstitucionales en varias viviendas de inmigrantes de Georgia.

La acción legal se presentó el 11 de diciembre por hechos ocurridos en enero de 2016.

The safety of home and the freedom from unlawful searches and seizures are among America’s most fundamental values. Law enforcement officials at all levels are legally required to protect these constitutional rights. https://t.co/IDDfMq0stJ pic.twitter.com/jP8rR8zRcD

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) 12 de diciembre de 2017