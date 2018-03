Oficial muere en accidente de auto relacionado a tormentas

Un oficial del Georgia State Patrol, murió en un accidente de auto el lunes en la noche, en un choque relacionado con el mal tiempo, aseguran las autoridades. En el accidente, su pequeña de dos años resultó herida y se encuentra en condición crítica.

“La familia del Georgia State Patrol y el Department of Public Safety estamos con el corazón roto esta mañana”, dijo la agencia en Facebook. “Tyler Parker murió en un accidente en su vehículo mientras se encontraba fuera de sus funciones”.

The Georgia State Patrol & the entire DPS family are heartbroken. Last night Tpr Tyler Parker was killed in a single car accident while off-duty. He was a graduate of the 98th Trooper School. Please pray for his daughter, she is in critical condition. pic.twitter.com/GoA99qe7eK

— Georgia DPS (@ga_dps) March 20, 2018