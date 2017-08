“Nosotros somos la primavera”

‘Sí se puede’ es un grito de esperanza que popularizó la legendaria Dolores Huerta cuyo activismo por la justicia social para los trabajadores del campo en California creó un antes y un después en las leyes que protegen a los jornaleros.

Ese mismo estribillo sonado en innumerables manifestaciones es el que ella quiere que se grabe en las mentes de la comunidad hispana en momentos en que en muchos hogares reina la incertidumbre y la desesperanza por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Nada más le quiero decir a toda la comunidad que no se desesperen, que estos tiempos que estamos viviendo van a pasar. Pero ahorita tenemos que usar el coraje que tiene la gente para organizarnos, sabiendo que ese es el único modo en que vamos a poder ganarles a todas esas personas que son antiinmigrantes y antilatinos. Que no pierdan la fe porque organizándonos sí le podemos ganar”, manifestó la activista de 87 años en entrevista con MundoHispánico.

Huerta visitó Atlanta para participar de la convención progresista Netroots Nation en la que se expuso un documental sobre la vida de la líder que junto a César Chávez fundó la National Farmworkers Association en 1962, conocida hoy día como United Farm Workers of America.

En la década del cincuenta, cuando Huerta se involucró en el activismo, logró abrirse paso en un campo dominado por hombres y en un momento en que la labor de la mujer estaba supeditada al hogar y la familia.

La activista se ganó el respeto de esa comunidad olvidada y su movimiento tuvo importantes logros que se tradujeron en leyes para que los jornaleros consiguieran salario mínimo, sin importar su estatus migratorio, desempleo, compensación por accidentes, servicios de agua potable y fresca y periodos de descanso, entre otros derechos.

Dolores hace hincapié en el rol fundamental que juegan las mujeres en la lucha por los inmigrantes.

“Las mujeres, se me hace que muchas veces ponen el estandarte no solamente para la familia, sino también para la comunidad. Cuando la gente mira que las mujeres están delante de la lucha y están dando su energía y su liderazgo, esa es una inspiración para todos los demás”, manifestó Huerta.

Pero las mujeres necesitan ayuda en el hogar, dijo la activista que entre los muchos reconocimientos que ha recibido fue galardonada en 2012 por el presidente Barack Obama con la Presidential Medal of Freedom.

“Yo sé que para las mujeres es muy difícil, a veces, porque muchas veces la responsabilidad de la casa recae en la mujer, pero le pido a todas las mujeres que los esposos, los hijos también ayuden con el quehacer de la casa para que la mujer se pueda librar. Porque la voz de la mujer, su participación es clave. Ahorita estamos en un tiempo muy crítico y no nos podemos quedar atrás”, reiteró.

La octogenaria pidió a la comunidad latina que vote en la elecciones del Congreso pues su voto podría determinar las decisiones que se tomen en torno a los inmigrantes en el futuro. Y si no pueden votar, siempre pueden hacer algo, aseguró.

“Mucha gente piensa, ‘yo no soy ciudadano o no tengo la edad para votar’, pero, aunque uno no sea ciudadano uno puede ayudar a tocar puertas, llamar, repartir los volantes, porque aquí en Georgia hay como 200,000 latinos que tienen el derecho al voto. Si solamente esa gente que puede votar, diera su voto, pudiéramos cambiar algunos de los puestos del Congreso de EE.UU.”, sostuvo.

Huerta considera que los momentos difíciles que enfrentan muchos inmigrantes hispanos harán a la comunidad más fuerte.

“Es como dijo el poeta Pablo Neruda: “pueden cortar todas las flores, pero no pueden detener la primavera”. Y nosotros somos la primavera y vamos a seguir organizándonos y creciendo en poder para que podamos crear una sociedad que sea justa para todos”, dijo la activista.

“Yo pienso que ahora estamos forzados a organizarnos, a involucrarnos, a ser activos. Y el resultado es que no solo vamos a componer la situación en este país, sino que lo que vamos a hacer en el futuro va a afectar a todo el mundo. Pero el cambio está en nuestras manos. Sí se puede”, puntualizó.