Muerte de estudiante desata protesta violenta en universidad

Georgia Tech está pidiendo a los estudiantes que busquen refugio en un “lugar seguro” debido a las protestas violentas que se están registrando en el campus tras la muerte de un alumno a manos de la policía de la universidad.

GTENS ALERT: Stay inside due to violent protests on campus. Avoid Hemphill Avenue. Stay inside until told otherwise. — Georgia Tech (@GeorgiaTech) September 19, 2017

La institución está instando a los alumnos a través de Twitter que cierren puertas y ventanas.

GTENS ALERT: Seek shelter in a secure location until further notice. Lock all doors and windows. Take Immediate Action Now! — Georgia Tech (@GeorgiaTech) September 19, 2017

Las autoridades reportan al menos dos oficiales heridos y varios arrestos. También se informa de una patrulla de la policía en llamas.

Las protestas se han desatado luego de la muerte de Scott Schultz, de 21 años y a quien la policía de Georgia Tech mató el sábado de un disparo luego de que presuntamente no acatara la orden de soltar un cuchillo.

Según el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI por sus siglas en inglés), el estudiante hizo caso omiso del llamado de los oficiales y avanzó hacia ellos, por lo que le dispararon.

Familiares y amigos del joven dijeron que este sufría de depresión y que lo que portaba era una navaja multiusos.

Schultz cursaba el cuarto año en ingeniería en computación y era líder de la organización Pride Alliance que representa a la comunidad gay en el campus.

WATCH LIVE: Violent protests have broken out at Georgia Tech following a vigil for student killed by campus police https://t.co/7gDleF6uK7 pic.twitter.com/tbkV4ThJ0V — WSB-TV (@wsbtv) September 19, 2017

Las protestas violentas se desataron luego de una vigilia para recordar al joven, dijo la policía de Georgia Tech, que tuvo que pedir refuerzos al cuerpo policial de Atlanta.