Muere exgobernador de Georgia Zell Miller tras prolongada enfermedad

El exgobernador de Georgia y exsenador federal Zell Miller falleció este viernes a los 86 años luego de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, confirmó a The Atlanta Journal- Constitution su nieto, Bryan Miller.

Miller fue profesor universitario, miembro del cuerpo de la Marina de EE.UU. y durante 40 años fue uno de los políticos más influyentes de la historia de Georgia, promoviéndose de alcalde a senador estatal, a vicegobernador, para luego ser gobernador y más adelante senador federal.

El político demócrata que creó la beca HOPE, fue un vocal defensor de Bill Clinton durante su candidatura a la presidencia en 1992. En un video que le envió Clinton a Miller el año pasado para su cumpleaños número 85, Clinton le decía que él fue uno de los pocos, junto con Hillary Clinton y su madre, que creyeron desde el principio que él podría convertirse en presidente.

Sin embargo, Miller cruzó lineas partidistas más adelante para apoyar la candidatura de Georgia W. Bush en 2004.

It is with a heavy heart that Sandra and I offer Shirley our deepest condolences on the passing of her devoted husband, Zell. Georgia has lost a favorite son and a true statesman, and I’ve lost a dear friend. (1/3) — Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) March 23, 2018

De hecho, fue el orador principal en la Convención Nacional Republicana durante ese año.

“El legado de Zell es inigualable y sus logros en el servicio público son innumerables. Sin dudas, nuestro estado y nuestra gente están mejor gracias a él”, dijo el gobernador de Georgia, Nathan Deal en su cuenta de Twitter donde dijo que Georgia perdió a su hijo preferido y que él perdió un querido amigo.

En 2008, Miller dijo que no apoyaría ni a Barack Obama ni a Hillary Clinton en sus aspiraciones a la presidencia de EE.UU.

Más adelante apoyó otras candidaturas republicanas como la de Saxby Cambliss y Newt Gingrich.

En 2014, Miller apoyó la candidatura al Senado de la demócrata Michelle Nunn, y participó en un anuncio comercial donde dijo estar molesto con la manera en que se estaba trabajando en Washington D.C. y que Nunn podía construir puentes y no quemar puentes”.

La familia de Miller dijo mediante un comunicado que el exgobernador murió pacíficamente y acompañado de sus seres queridos.

“Como su nieto, aprendí más de Zell Miller, tanto en lo profesional como en lo personal que de cualquier persona con la que me encontré. Él fue más que mi abuelo. Fue un amigo querido y un mentor. Atesoro los momentos que compartimos y nunca olvido las lecciones que me enseñó, su sentido del humor y su sonrisa contagiosa. Nuestra familia lo extrañará profundamente”, dijo Bryan Miller en un comunicado de su organización Miller Institute Foundation.

Su legado fue reconocido por la representante estatal demócrata, Bee Nguyen, quien fue la primera vietnamita en la Asamblea General de Georgia.

“Zell Miller nos ayudó a mis hermanas y a mí a ir a las mejores universidades de Georgia. Gracias por darnos HOPE. Descansa en paz, gobernador”, escribió Nguyen en Twitter.

Zell Miller put my four sisters and me through all of Georgia’s finest public universities. Thank you for giving us HOPE. Rest In Peace, Gov. #gapol — Bee Nguyen (@BeeForGeorgia) March 23, 2018

“Un gran ciudadano de Georgia, qué descanse en paz”, escribió el representante estatal demócrata, Pedro Marín en su página de Facebook.

Here’s the announcement from Zell Miller’s family about the death of the former governor and U.S. senator. #gapol pic.twitter.com/i7b0xlgBKk — Greg Bluestein (@bluestein) March 23, 2018