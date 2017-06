Miles de fanáticos y la actriz Cher, asisten al sepelio del rockero sureño Gregg Allman

En el cementerio Rose Hill, de Macon, y cerca de la tumba de su hermano mayor Duane, fue enterrado el cuerpo del rockero sureño Gregg Allman, una de las leyendas el rock universal quien fue despedido por miles de fanáticos en la ciudad de Macon.

Los fanáticos se alinearon a lo largo de las calles de Macon para honrar a Allman, quien ahora descansa en paz en el mismo cementerio cerca de la carretera 41, donde Duane y Gregg solían escribir canciones. Fue despedido con una melodía en su memoria.

La familia y los amigos, incluyendo los músicos que participaron con el grupo formado por los hermanos Allman, acompañaron el sepelio y se juntaron al lado de su tumba y en una ladera cercana.

Su exposa, la actriz Cher, asistió a los funerales en un servicio funerario con espacio para sólo unas 100 personas dentro de la pequeña capilla. Cher y los compañeros de banda de Allman también acudieron, incluido el baterista Jaimoe y el guitarrista Dickey Betts, quien escribió y cantó “Ramblin Man”.

En el final de la ceremonia del entierro, un tren de mercancías entró y se detuvo junto al cementerio, recordando a algunos de los que lloraban las letras dedicadas por Allman a “Melissa”.

Allman, miembro del Salón de la Fama del Rock mundial, murió el 27 de mayo a la edad de 69 años en su casa cerca de Savannah, Georgia, a consecuencia de un cáncer de hígado.

Con Gregg en el órgano y Duane tocando la guitarra, los hermanos Allman popularizaron un nuevo ritmo de rock sureño hace aproximadamente cinco décadas atrás que fue toda una revelación musical. Solían escribir canciones mientras pasaban el tiempo en el cementerio, escribió Alan Paul en “One Way Out: The Inside History of Allman Brothers Band”.