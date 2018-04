Matías Novoa debuta en Telemundo con ‘Enemigo íntimo’ junto a Fernanda Castillo

Tras 10 años de trayectoria actoral en TV Azteca, el actor chileno nacionalizado mexicano Matías Novoa escala un peldaño más en su carrera al debutar en Telemundo con un rol estelar en su nueva serie Enemigo íntimo, y en la que comparte protagónicos con los mexicanos Fernanda Castillo y Raúl Méndez.

Enemigo íntimo, inspirada en una historia real de corrupción internacional, narra la historia de dos hermanos separados de pequeños por un crimen. Él nunca ha dejado de buscarla y a ella la dejaron sin recuerdos. Años después se reencuentran en una guerra sin cuartel.

“Soy muy afortunado de participar en esta serie y de ser compañero de actores como Fernanda Castillo. Por otro lado, es un gran proyecto con otro tema que no es narcotráfico sino uno más interesante que es el de las cárceles, sobre todo, de las cárceles mixtas donde son ingresados dos de los principales protagonistas”, explicó Novoa.

El actor chilenomexicano interpreta a Daniel Laborde, un oficial de inteligencia cibernética de la Policía Federal cuya misión es ingresar clandestinamente a un reclusorio mixto para sacarle información a Roxana Rodiles (Fernanda Castillo), una enigmática mujer que posiblemente tiene nexos con el crimen organizado. Sin embargo, cupido se cruza en su camino.

“Mi personaje es un recién graduado con un hambre enorme de demostrarse que puede con esa labor y después empieza su transformación. Él cambia totalmente su aspecto físico y va cambiando a medida que pasa la historia y va descubriendo él mismo su verdadera naturaleza”, reveló el actor y modelo.

“Los personajes de Enemigo íntimo son muy humanos, ni buenos ni malos. Contamos lo que vive la gente en la cárcel y sus ganas de salir adelante”, Matías Novoa, actor chilenomexicano

Al hablar de los retos a los que se enfrentó durante el rodaje de esta serie que cuenta con los antagónicos de Guillermo Quintanilla, Otto Sirgo, Alejandro Speitzer y María del Carmen Félix, Novoa reflexiona sobre dos en particular.

“En México hay un par de cárceles mixtas, separadas en diferentes pabellones. Imagínate la tensión que hay también ahí cuando mezclas el sexo femenino con el masculino y todo lo que implica eso”, mencionó. “Mi personaje y el de Fernanda se encuentran en pocas ocasiones y era un desafío también porque había que contar la historia de amor en muy pocas escenas. Tuvimos que platicar mucho Fernanda y yo para hacer el trabajo extra y armar toda esa atmósfera y toda esa pasión que se va obteniendo entre ellos dos”, agregó.

A sus 37 años, Novoa vive su mejor momento y no duda en tomarse su tiempo para elegir sus proyectos.

“Estoy enfocado en elegir bien mis proyectos y a no apresurarme en tomar decisiones. Todo viene en su momento y estoy en un buen momento de mi vida personal como profesional. Enemigo íntimo es otro desafío aún mayor y espero hacer un buen trabajo”. concluyó Novoa.

BREVE BIO de Matías Novoa:

Nombre: Matías Novoa Burgos

Profesión: actor y modelo

Nacionalidad: chileno-mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 14 de junio de 1980 en Valparaíso, Chile

Estado civil: soltero. Es papá de Axel (6), que procreó con la actriz venezolana María José Magán

Enemigo íntimo

Cuándo: lunes a viernes, 10 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com