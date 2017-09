El servicio de transporte público del área metropolitana de Atlanta MARTA anunció hoy que suspenderá mañana lunes su servicio de autobuses y trenes ante la amenaza de Irma.

All MARTA SERVICES– bus, rail & mobility– have been suspended Monday, Sept. 11 beginning at 2am due to anticipated weather conditions pic.twitter.com/xmwwvMOjZ4

Los servicios serán suspendidos a partir de las 2 de la mañana de este lunes debido a las “condiciones climatológicas”, informó MARTA.

Y es que, según el Centro Nacional de Huracanes, Irma azotará mañana lunes el área metropolitana con fuerza de tormenta tropical, con vientos de superiores a las 40 millas por hora.

Ante la amenaza de Irma, los distritos escolares de la zona metropolitana de Atlanta también anunciaron que suspenderán las clases este lunes, y algunos incluso permanecerán cerrados el martes.

El gobernador Nathan Deal declaró hoy el estado de emergencia en los 159 condados del estado.

I've expanded the state of emergency to include all 159 counties in GA. Read more: https://t.co/O8ZqX9wScA

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) September 10, 2017