Marcha en Atlanta en contra de la violencia en Charlottesville

Varios grupos de derechos civiles se unieron para marchar y protestar en contra de la violencia que se desató el sábado durante una manifestación de un grupo blanco nacionalista en Charlottesville, Virginia y que terminó con un trágico saldo de una persona muerta y 19 heridas.

Líderes de agrupaciones como Bend the Arc Jewish Action, Color of Change, Human Rights Campaign y Muslim Advocates se reunieron en el Hyatt Regency Atlanta.

El grupo marchó hacia el Capitolio Estatal donde se detuvieron y los organizadores se dirigieron a la multitud.

Algunos de los manifestantes estaban en la ciudad este fin de semana en una conferencia progresista y cuando vieron las imágenes de lo sucedido en Charlottesville dijeron que no pudieron quedarse de brazos cruzados.

“Así se ve una demostración pacífica. No hay peleas y fuego, y estamos aquí para decir como estadounidenses que nosotros no apoyamos esto”, dijo said Kenyette Barnes de la Georgia Alliance for Social Justice.

Marching down Baker St toward Atlanta City Hall. pic.twitter.com/sjzXo3q39R — Matt Johnson (@MJohnsonWSB) August 12, 2017

Los organizadores dijeron que las marchas y los estribillos buscan enviar un mensaje.

“Esto se trata de supremacía blanca y racismo y necesita acabar hoy”, dijo Nelini Stamp del Working Families Party.

Los manifestantes dijeron que las marchas pacíficas son parte de la forma en que la comunidad se sana.

“Hay personas heridas que necesitan estar en la comunidad y expresar lo que sienten, y expresar sus pensamientos y su dolor”, dijo Nikema Williams, una de las organizadoras.

Oficiales de la policía y la Georgia State Patrol estuvieron vigilando la manifestación en la que no hubo arrestos, ni se reportó ningún incidente.

March has stopped and organizers are speaking to the crowd at the State Capitol. pic.twitter.com/0iodknx1pu — Matt Johnson (@MJohnsonWSB) August 13, 2017

Con información de WSB-TV