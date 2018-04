Los desafíos más grandes que enfrentan con sus hijos con discapacidades, la falta de servicios para ellos porque viven lejos de Atlanta y la falta de información, las ha unido para apoyarse en la difícil tarea de criarlos.

El grupo de madres hispanas, residentes en Dalton, 90 millas al norte de Atlanta, aseguran que han sufrido porque en la ciudad hay escasez de especialistas que atiendan a sus hijos y porque, en ocasiones, por los rasgos de la conducta de sus hijos, estos han sido malinterpretados y castigados.

“Mi hijo fue diagnosticado con autismo cuando tenía dos años, el problema más grande que yo he encontrado en la comunidad es que él es muy inquieto, pero no he encontrado ningún psiquiatra, que aquí hay una solo psiquiatra que se encarga de niños y es muy difícil conseguir citas con ella y como es la única. Yo tengo ya años tratando de conseguirla. Yo tengo más de tres años tratando de conseguir una cita y no he podido”, sostuvo Patricia Olivo.

El hijo de Patricia tiene 14 años y por su conducta le han recomendado a la madre que recurra al especialista para que le recete un medicamento, pero señala que ha sido imposible concertar una cita con la médica.

Olivo dice que recurrió a médicos en Atlanta y Chattanooga, pero aún no ha conseguido que el niño sea atendido en la ciudad donde vive.

“Algunas veces porque el Medicare no lo cubre, porque no hay lugares, porque no se dedican a niños con discapacidades, muchos obstáculos”, explicó la madre.

Berta Castillo tiene dos hijos de 14 y 15 años diagnosticados con autismo. El mayor tiene una sensibilidad muy fuerte a los sonidos, razón por la que la madre, por años ha buscado ayuda porque su hijo no tolera ruidos, por ejemplo, de las bocinas en la escuela, a la que acude durante tres horas diarias. El joven usa tapones en los oídos y unos protectores como los que se usan en la cacería. Aún así, cualquier ruido fuerte le altera y comienza a gritar.

“A veces es muy estresante que él vaya a la escuela porque es demasiado ruido y no lo puede controlar y no he encontrado personas que lo ayuden”, dijo la madre que ha acudido a buscar orientación, pero aún no ha dado con una solución para su hijo.

Ella explica que como su hijo es alto y corpulento, al ver la reacción puede ser considerado como peligroso o agresivo, lo que ella señala que no es así.

“Yo he pasado un largo camino en la escuela con mi hijo porque él grita, lo que él quiere es terminar con ese ruido que tiene en su cabeza”, agregó Castillo.

Incluso explica que su hijo, en un momento dado, terminó internado en un hospital de Atlanta, luego de que se considerara agresivo. Por ello la madre, muchas veces teme, buscar ayuda y hablar abiertamente de su hijo con quienes trabajan con él, por temor a que se tomen medidas que ella considera incorrectas.

“Para mí es un terror que mi hijo esté en la escuela porque si hay mucho ruido y él se estresa, y me manden a llamar de que su hijo se portó mal. Él grita y se tapa los oídos y como está grande y gordito, piensan que le quiere hacer daño a las personas”, dijo Castillo.

La misma situación ha vivido Olivo. La mexicana dijo que en una ocasión llamó a un teléfono que entendía era de un psicólogo. Pero, al describir la conducta de su hijo, le dijeron que mandarían a un policía para que lo arrestara.

“Por ejemplo¨, mi hijo se muerde y se golpea cuando él está muy enfadado con cualquier cosa. Me agarra de la ropa, y entonces, lo que querían era llevárselo porque decían que era agresivo y decían que me podía lastimar. No, él no es agresivo, ni me puede lastimar. Lo que pasa es que llegan a un punto que ellos no reaccionan por la condición que tienen. Y a eso va el miedo. Si yo por ejemplo le digo al doctor, ´mi hijo me hala, él va a decir, ´pues entonces intérnalo, porque es agresivo”, relató la madre.

“Entonces uno a veces oculta eso, y claro que no pueden recibir la ayuda que necesitan porque yo no le estoy diciendo la verdad. Ellos quieren tomar unas medidas que para mí son muy drásticas”, dijo.

Se unen en busca de soluciones

Para madres como Guadalupe Cedillo lo que hace falta para lograr cambios que favorezcan a sus hijos es la educación.

“Enseñarles a comprender cómo son las reacciones de las capacidades que tienen nuestros hijos. Que vean que si ellos se exaltan o gritan no es porque quieren dañar, es porque es su manera de comunicarse. Y si podemos educar a más personas, si podemos entender que los niños especiales no son personas agresivas sería muy bueno para la comunidad”, sostuvo.

A diferencia de las otras madres, la hija de Cedillo no tiene autismo, sino una condición llamada síndrome de deleción, un trastorno genético que afecta su desarrollo.

“Sus discapacidades son severas. A los 17 años mentalmente es como una niña de un año. Ella usa pañal, camina, pero no puede caminar distancias muy largas. No habla. Es como tener una bebé grande”, explicó Cedillo.

Debido a la lucha que tienen en común estas madres están creando un grupo de apoyo para poder apoyarse y fortalecerse en el proceso de apoyar a sus hijos.

“A nosotros nos unen nuestros hijos, todas tenemos hijos con discapacidades distintas. Aquí no hay un grupo de apoyo, no tenemos con quién platicar, con quién desahogarnos porque a veces uno necesita un desahogo y ahí se nos vino a la mente ¿por qué no formar uno?”.

La primera reunión de grupo será el 19 de abril, cuando las acompañará Lola Hernández, experta en el tema del autismo.

“Mucha gente, por miedo, no sabe qué explicar, cómo buscar, qué decir, a quién preguntar, con quién ir. Si nos juntamos entre todas podemos tener una opinión. Puede que algunas sepan más que otras y puedan darnos la información que tienen”, manifestó Cedillo.