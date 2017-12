Madre indocumentada teme que al reclamar a su hija detenida por Inmigración la deporten (VIDEO)

Una madre hispana enfrenta el peor calvario de su vida luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuviera a su hija de cinco años de edad cuando intentaba cruzar la frontera y la internaran en un centro de reunificación familiar.

De acuerdo con Jackeline Ramírez, originaria de Guerrero (México) y residente en Georgia, la pesadilla comenzó este mes de diciembre cuando la esposa de su primo, una ciudadana estadounidense, se ofreció a cruzar la frontera para buscar a su pequeña hija en México y traerla a Estados Unidos.

“Llegué hace un año y medio a Estados Unidos. Me fui primero a Florida con el papá de mi niña, pero por lo del huracán Irma nos mudamos nosotros para acá. Perdí todo, mi esposo se quedó sin trabajo. Y tuvimos que vernirnos para acá”, relató la mujer vía telefónica a MundoHispánico.

En esa estadía, y entre la tristeza que sentía Ramírez, la esposa de su primo se ofreció a ir a buscar a su hija, quien estaba bajo el cuidado de sus abuelos en Guerrero, el pasado sábado 8 de diciembre.

“Ella me veía y me decía: ¿qué tienes? ¿qué te pasa, Jackeline? Entonces yo le explicaba que era por estar lejos de mi hija. Un día me dijo: “yo voy a ir Jackie. Yo te voy a buscar a tu hija. Acá le vamos a poner un arbolito de Navidad a tu hija…”. Ella quería hacer una buena causa pues…”, explicó Ramírez.

Fue entonces cuando planificaron el viaje.

“Ella (la esposa del primo) se fue en su auto hasta Laredo y luego cruzó en taxi hasta Nuevo Laredo. Ahí la estaban esperando mis papás con la niña en un hotel”, detalló la mujer.

Ramírez cuenta que una vez la mujer y sus padres se encontraron, compartieron y pasearon por la zona sin ninguna dificultad.

TE PUEDE INTERESAR: Organización de derechos civiles demanda al gobierno por redadas en hogares de inmigrantes

De hecho, una vez con la niña, la mujer la llamó para decirle que “todo estaba bien”.

Sin embargo, los problemas vinieron después, cuando la prima política intentó cruzar la frontera en taxi.

La dejaron pasar el primer puente y los agentes de la frontera le dijeron: “bienvenida a su país”. “La niña venía dormida pues ya era tarde. Ella me llamó de nuevo y me dijo: ya voy en el taxi. Eran como las 7:30 de la noche acá”, agregó.

Pasaron las horas y no fue como hasta la 1:30 de la madrugada que Ramírez recibió otra llamada.

Pero en esta caso, era un agente de Inmigración.

“Señora, tenemos a su hija. Su hija trató de pasar la frontera de ilegal”, narró Ramírez sobre lo que le dijo el agente. “Yo sentí que se me vino un balde de agua fría encima. Me puse un poco mal. Me quedé muda. Mi niña, tú no, pensé…”, añadió.

Ramírez dijo que los agentes de Inmigración le pidieron que fuera a buscar a la niña, si estaba cerca de la frontera, y le informaron que la mujer que la traía había sido detenida.

Ramírez pensó en todas las opciones posibles para ir a buscar a la pequeña, pero, según cuenta, no tuvo alternativa pues se encuentra en Georgia. Además, “les dije mi situación migratoria. Entonces me dijeron: ‘si va a venir, esté consciente de que usted también va a ser deportada'”, sostuvo la mujer.

La mexicana entonces le preguntó a los agentes de Inmigración qué sucedería con la pequeña, a lo que le contestaron que “la niña sería trasladada posteriormente a un centro de reunificación familiar.

Todo el domingo siguiente Ramírez estuvo comunicándose con Inmigración para dar con el paradero de su hija.

Fue hasta que una trabajadora social le informó que la pequeña ya estaba de camino al centro de reunificación familiar, ubicado en San Antonio, Texas.

“Les repetí mi situación migratoria y me dijeron que me podían entregar a mi hija pero solo si comprobaba que era mía y que le podía dar una mejor calidad de vida. Me dijeron que yo debía pagar los pasajes y buscarla en el aeropuerto”, dijo Ramírez.

Pero para la mujer, se trata de una situación que le provoca miedo. “Tengo temor a que me agarren porque yo soy la que sostengo a mi familia y a mis padres. Tengo un niño chiquito y también quiero que el estudie acá porque mi bebé nació aquí”, sostuvo.

Hoy, y tras varias semanas sin poder dormir, Ramírez está tratando de hacer todo lo posible por recuperar a su pequeña. Pero las llamadas a los abogados, a organizaciones y a su Consulado no son suficientes para ella.

“No sé ni qué hacer. Pienso en mi hija, en mi bebé aquí… y allá yo no tengo nada. No hay un futuro para nosotros allá. Yo quería ofrecerle algo mejor a mi familia”, puntualizó.

MundoHispánico quiso contactar con un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras en Laredo para conocer los detalles de detención de la menor, pero esta agencia no ofrece información cuando se trata de casos que inmiscuyen a menores de edad.

*¿Tienes alguna historia de tu comunidad que quieras compartir con Samantha? Envíale un mensaje a través de su Facebook haciendo click aquí.