Madre implora por ayuda para hacerse una cirugía

Maricela García es una madre mexicana de Atlanta que está pasando tiempos muy difíciles.

En diciembre del año pasado García se cayó de unas escaleras en su vecindario y se fracturó el tobillo derecho.

Desde entonces no ha podido trabajar para darle a sus dos pequeñas lo que necesitan.

“Ha sido muy duro esto, porque siempre he sido una mujer luchona y ahora me toca pedir porque no tengo otra opción y mis niñas me necesitan”, manifestó García a MundoHispánico.

Entre lágrimas la mujer narró cómo en las últimas semanas se las ha visto difícil para cubrir los gastos de su familia.

La falta de recursos es tanta que ni siquiera ha podido volver a las citas con su doctor, pues no cuenta con seguro médico y le toca pagar por cada consulta y los medicamentos que le recetan.

“Imagínese que a veces se llega el día de la renta y ni para eso hemos ajustado, cuanto más para poder hacerme la cirugía que necesito para poder caminar y valerme por mi misma”, agregó la mexicana mientras mostraba a este medio la lesión de su tobillo.

García está apelando al buen corazón de la comunidad latina para poder superar esta crisis.

Sus allegados han creado una página en Gofundme con la intención de poder colectarle los fondos necesarios para su operación.