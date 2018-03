Los errores en los impuestos que podrían traerle más pérdidas que ganancias

El 17 de abril está más cerca de lo que parece y las oficinas de los contadores y preparadores de impuestos se llenan de personas que buscan cumplir con su deber tributario.

El Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) esperan unas 155 millones de declaraciones de impuestos en 2018.

Cumplir con el IRS no es un asunto a tomarse a la ligera, es importante que si usted tuvo ingresos en 2017 y tiene dudas sobre el proceso, se asesore con un contador o un preparador de impuestos confiable.

De acuerdo con la contadora Grace Williams, hay prácticas que, desafortunadamente, se llevan a cabo, incluso en oficinas de profesionales y ponen en riesgo de graves consecuencias a los contribuyentes y preparadores por igual.

En el caso de inmigrantes indocumentados que han trabajado con un Seguro Social falso, utilizar ese número de identificación al presentar sus impuestos puede traer serias consecuencias.

“Usar el Seguro Social de otra persona es un delito, pero tú puedes rectificar obteniendo el Tax Id, y al menos reportando el ingreso que ganaste con el número tuyo”, sostuvo Williams.

El número de tax id o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es un número de tramitación de impuestos emitido por el IRS a las personas que no reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social. Las instrucciones para tramitar esta identificación se encuentran en la página web del IRS, www.irs.gov.

Otra práctica común de fraude al IRS es reclamar dependientes que no lo son.

De acuerdo con Williams, un dependiente debió haber vivido con el contribuyente al menos durante seis meses del año reportado, y haber recibido su sustento.

“Ese error es bien craso y vemos que tienen el primo, el sobrino, el ahijado, todas estas personas que no vivieron en la casa y que entran en los impuestos para que la devolución sea un poco más alta”, dijo la contadora puertorriqueña.

Otro error común, y que es vigilado por el IRS, es cuando las parejas casadas, que viven juntas, declaran por separado como jefes de familia.

“Tienen hijos en común y hacen sus impuestos separados para obtener devoluciones mucho más altas, porque obviamente se ponen como jefes de familia, en vez de casados juntos, y tener todos los dependientes en una familia”, alertó Williams sobre esta práctica.

No haga trampa, aunque se lo sugieran

Hay preparadores de impuestos, incluso contadores, que se prestan para engañar al Servicio de Rentas Internas arriesgándose a, incluso, pagar con cárcel.

“Hay gente, y lamentablemente, profesionales, que no tienen escrúpulos y le dicen al cliente lo quiere oir: ‘sí, te voy a dar una devolución más alta, pero tienes que hacer esto’.

Muchos preparadores que hacen estos fraudes no firman, y abajo le ponen a la persona ‘self prepared’, o sea, que usted mismo se hizo los impuestos. Entonces, aunque el clientes está participando en el fraude no se está dando cuenta que cuando le dan los impuestos y no tiene la firma de nadie, prácticamente lo hizo la persona, no el preparador”, manifestó la contadora.

Arriesga hasta su residencia

Para los inmigrantes que buscan regularizar su situación migratoria y convertirse en ciudadanos estadounidenses, el cumplir el deber tributario toma otro matiz.

Y es que en los procesos migratorios se toma con mucha seriedad que los solicitantes hayan cumplido con el IRS durante sus años de estadía en el país.

“En las aplicaciones de ciudadanía siempre están verificando que la persona no deba impuestos porque ese es otro requisito, buen carácter moral en los últimos cinco años. Y si hay un caso de alguien que deba más de, aproximadamente, 10,000 dólares, pueden negar la aplicación de ciudadanía”, explicó Julio Moreno, abogado de inmigración.

Williams dijo que incluso, aquellos que ya han arreglado su situación migratoria arriesgan su beneficio si hacen fraude.

“Si usted está en este país en una visa o en una residencia permanente y todavía no es ciudadano americano, especialmente en esta administración, no se meta a hacer esto porque hemos tenido ya casos donde han revocado residencias, han deportado gente, porque este es un delito grave. Mejor no los haga y tenga la multa por no preparación a tomarle un centavo a este país que no le corresponde”, alertó la contadora.

Pagar los impuestos es importante también cuando se defienden casos contra la deportación, añadió Moreno.

“En la mayoría de los casos en la corte tenemos problemas con eso. A veces logramos arreglarlos antes del juicio, pero a veces ha pasado mucho tiempo y no se pueden cambiar, y el juez lo toma como algo negativo”, explicó el abogado.

Más fácil declarar

Con los diferentes softwares que existen y opciones de ayuda en la comunidad hay muchas alternativas para poder cumplir con el IRS.

Una de las alternativas es el programa Free File del IRS, una opción en línea con la que puede preparar y presentar su declaración federal de impuestos de forma gratuita. Para ingresar al programa visite este enlace.

Para quienes ganaron menos de 54,000 dólares en 2017 el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) es una alternativa útil para presentar sus impuestos.

Este programa cuenta con voluntarios que se dedican a completar los impuestos de forma gratuita a quienes cumplan con ciertos requisitos. Para más información visite la página de Internet del IRS.