Varios letreros puestos por un sheriff de Georgia en el perímetro de su comisaría están generando controversia por el inusual mensaje con el que reciben a sus visitantes.

Y es que el texto que se puede leer en ellos es poco convencional para ser publicado en las afueras de un edificio gubernamental.

Se trata de una iniciativa de Mike Jolley, alguacil del condado de Harris, a dos hora al suroeste de Atlanta.

El cartel preside la entrada de la comisaría del sheriff y, a modo de bienvenida, dice en tono sarcástico lo siguiente: “nuestros ciudadanos están armados. Si usted mata a alguien, podríamos matarlo a usted. Tenemos una prisión y 356 cementerios. Disfrute su estadía”.

El letrero también indica que en dicha “oficina se lucha en contra de la discriminación, pero que en el condado se ponen de pie por la bandera y se arrodillan para orar”.

Ambos textos están firmados por el mismo Jolley.

Para el oficial, se trata de una manera dar la bienvenida a la gente que llega “a su condado”, mientras que, al mismo tiempo, les advierte que varios ciudadanos ejercen su derecho a portar armas.

“Si vienes y pones la vida de alguien en peligro en el condado de Harris, podrías correr el riesgo de que te arriesgues tú mismo”, dijo Jolley.

El alguacil también indicó que comprende el hecho de que algunas personas apoyen la portación de armas y otras no.

No obstante, afirmó que en su condado una gran parte de la población aprueba el uso de las armas de fuego.

El letrero, que según el sheriff fue pagado con su propio dinero, se puso a finales del mes de marzo, justo en medio del debate que surgió en el país sobre el control de la posesión de armas tras la tragedia ocurrida en la escuela Stoneman Douglas de Florida.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el oficial erige un rótulo con un mensaje de este tipo.

Anteriormente, puso uno en 2015 que decía que el condado de Harris era “políticamente incorrecto, que ahí decían Feliz Natividad, Dios bendiga América y en Dios creemos. Saludamos a nuestras tropas y a nuestra bandera. Si eso te ofende, puedes irte”.

Ante las diversas opiniones que generó el nuevo letrero en las redes sociales, el sheriff dijo que ya era hora de que la “mayoría silenciosa expresara su sentir y que poco le importaba desatar la controversia pues ya llevaba mucho tiempo en su puesto”.

MundoHispánico visitó la alcaldía de la ciudad de Hamilton, ubicada en el corazón del mismo condado, para saber la opinión de sus líderes en torno a la iniciativa. Pero, ninguno de ellos quiso comentar en cámara.

No obstante, uno de ellos -que pidió no ser identificado por no expresar necesariamente el sentir del gobierno local- dijo que sí apoyaba las ideas del sheriff Jolley.

