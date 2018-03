Legislatura de Georgia aprueba plan que podría reformar sistema de transporte en área metropolitana de Atlanta

Un proyecto de ley que podría reformar el transporte en el área metropolitana de Atlanta ahora está camino al escritorio del gobernador de Georgia, Nathan Deal, que se espera lo promulgue.

Los legisladores aprobaron un plan de transporte regional la noche del jueves, con una votación de 48 a 6.

“Este es un paso monumental para el transporte regional así que estamos muy emocionados”, dijo el senador Brandon Beach al WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

De acuerdo con el senador, la constante congestión vehicular es un impedimento para que la región crezca y por ello trabajan para desarrollar un sistema de tránsito masivo para el futuro.

