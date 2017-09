Legendaria ladrona de joyas recobra la libertad

Doris Payne, la legendaria ladrona de joyas de 86 años que ha robado cerca de dos millones de dólares en prendas durante las últimas seis décadas, ha recobrado su libertad.

Payne fue arrestada en julio en una tienda Walmart en Chamblee, Georgia, luego de que presuntamente se robó mercancía de los departamentos de farmacia, comestibles y electrónicos, según la policía de la localidad.

Al momento de su arresto, Payne llevaba 120 días de arresto domiciliario, que era parte de su sentencia en marzo luego de admitir que intentó robarse un collar de la tienda Von Maur en el centro comercial Perimeter Mall en 2016.

La octogenaria había sido sentenciada también a tres años de libertad condicional y se le prohibió ir de compras a cualquier centro comercial en el condado de DeKalb.

Aunque el caso de Chamblee todavía no ha concluido, Payne quedó en libertad luego de que un juez de la Corte Superior de DeKalb anuló su sentencia de libertad condicional, de acuerdo con el alguacil de DeKalb y la abogada de Payne.

“No había suficiente evidencia”, dijo la abogada de Payne, Marissa Goldberg a The Atlanta Journal-Constitution. “Ella está en libertad”.

De acuerdo con las autoridades, para cometer sus fechorías, Payne se vestía con ropa costosa con bolsillos profundos y conquistaba a los vendedores de las tiendas de lujo, mientras los distraía y se llevaba joyas caras.

Las policía ha dicho que Payne ha utilizado al menos 22 nombres falsos y que posiblemente logró salirse con la suya en más ocasiones de las que ha sido atrapada.

Ya desde 1970, la Jewelers’ Security Alliance, un grupo de la industria de las joyas, enviaba boletines para alertar a los comerciantes sobre Payne.

La fama de la anciana hizo que se convirtiera en la protagonista del documental ‘The Life and Crimes of Doris Payne’, que detalla cómo sus hábitos delictivos comenzaron cuando tenía 20 años.

De acuerdo con el documental, Payne ha viajado a ciudades como París, Mónaco y Tokio para robar prendas costosas.

En el documental, la anciana incluso se confiesa: “Yo no tengo arrepentimientos por robar, me arrepiento de que me hayan atrapado”.