Un latino de Georgia que iba como pasajero en un vehículo fue arrestado por la policía tras haber sido delatado inconscientemente por su propia hermana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del condado de Gwinnett, un patrullero se percató de que una de las luces traseras de un vehículo estaba quemada y procedió a pararlo para darle una advertencia.

El oficial S. Pérez hizo contacto con el conductor de la unidad, que se identificó como José Luis Rodríguez, quien reconoció que no contaba con una licencia de conducir del estado, razón por la cual fue arrestado en el acto.

Y es que en Georgia manejar sin licencia es considerado un delito y la ley da la facultar a la policía de poner bajo arresto a los infractores.

El agente Pérez entonces le preguntó al acompañante de Rodríguez sobre si él contaba con permiso de conducir, para no tener que remolcar el vehículo.

Todo indica que el copiloto se puso nervioso, lo cual llamó la atención del uniformado, que comenzó a interrogarlo.

“El pasajero me dijo que no tenía licencia, pero me dio su nombre y fecha de nacimiento. Dijo que se llamaba Juan Carlos Gómez Herrera”, escribió el oficial.

