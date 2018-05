Hace dos años que Brenda López hizo historia en la política de Georgia cuando el 24 de mayo de 2016 se convirtió en la primera mujer latina en la legislatura de Georgia. Este 22 de mayo espera continuar con su misión, además de legislar, que es poder cultivar una futura generación de servidores públicos.

La representante del Distrito 99 se enfrenta en esta primaria demócrata a Shawn Allen, un empresario y miembro de las Fuerzas Armadas. Debido a que no hay un contrincante del Partido Republicano, el escaño se decidirá esta noche, cuando los centros electorales cierren.

“Estamos muy confiados en el trabajo que hemos hecho todos. Este trabajo no es mío, es de un gran equipo y muchos voluntarios que siempre nos han ayudado desde la primera vez que me postulé”, dijo López a MundoHispánico. “Esta es mi elección porque no tengo oposición en noviembre, así que si gano la elección ahora voy a estar en la boleta para noviembre, pero no voy a tener oposición en ese momento”, explicó la abogada de inmigración.

López dijo que, aunque ha podido desarrollar relaciones importantes en la Asamblea General para tener un impacto, su mayor logro se verá en una futura generación de líderes.

“Una de las oportunidades que he tenido de ser electa es poder llevar más personas al Capitolio, sobre todo jóvenes muy diversos, que la mayoría es la primera vez que en sus familias están estudiando en la universidad o se están graduando. Y poder ver que tenemos la próxima generación de personas que van a liderar a nuestro estado, y poder ser parte de su desarrollo es para mi una motivación personal y es un honor”, manifestó la representante.

López dijo que quiere seguir educando a los residentes de su distrito ubicado en el condado de Gwinnett sobre la importancia de la participación electoral y trabajar en proyectos que tengan que ver con protecciones al voto y ley familiar.

Ante un panorama de desasosiego e incertidumbre para muchos en la comunidad latina, la representante dice que hace falta que más persona levanten la mano y estén dispuestas a manifestarse, apoyar y dar voz a quienes lo necesitan.

“Tiene que haber alguien presente. Tienen que haber personas dispuestas a hacer este trabajo a pesar de la frustración, el cansancio que a veces da porque si no estamos presentes y no estamos insistiendo y abogando a favor de nuestros intereses, nadie más lo va a hacer por uno”, dijo.